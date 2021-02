Rostock/Güstrow

Weil er sich im Internet über einen der bekanntesten SPD-Politiker und Mahner in der Corona-Krise lustig macht, hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) nun Ärger mit dem Koalitionspartner. Renz – seit November oberster Ordnungshüter im Land – postete auf Instagram und auch bei WhatsApp ein Video von Karl Lauterbach, in dem der sich mehrmals verhaspelt. Dazu heißt über dem Bild: „Mal ehrlich, der raucht doch Pflanzen?“.

Bei Instagram wurde der Renz-Post inzwischen gelöscht, nachdem es bereits Kritik gegeben hatte. Die CDU hingegen nahm ihren Minister im Netz in Schutz und antwortete einem Kritiker, dass es sich um einen sogenannten Meme handle – also eine kurze, oft satirische Posse im Netz, wie es sie auch über andere Politiker, zum Beispiel auch Renz selbst, gäbe.

Renz: „Respektiere Lauterbach“

Renz selbst sagte auf Anfrage: „Keineswegs hatte ich die Absicht, politische Mitbewerber in sozialen Medien oder auf sonstige Weise zu diskreditieren. Im Gegenteil: Die Ansichten des ausgewiesenen Fachmannes Lauterbach in der Corona-Problematik respektiere ich, mit vielen stimme ich überein.“ Und: „Hinweise von Usern zeigten mir aber, dass das mit der Weiterverbreitung dieser Videosequenz auch anders verstanden werden konnte. Das bedauere ich.“ Er habe Text und Video lediglich geteilt – also weiter verbreitet. Die Worte aber stammten nicht von ihm selbst.

SPD fordert öffentliche Entschuldigung

Der SPD reicht das nicht. Sie fordert mehr Fingerspitzen-Gefühl von Renz – und eine Entschuldigung an Lauterbach: „Prof. Lauterbach ist einer der anerkanntesten Epidemiologen Deutschlands und Vertreter der freien Wissenschaft. Für seine Thesen zum Umgang mit Corona wird er von einer Online-Allianz von Corona-Leugnern bis Rechtsradikalen auf schändlichste Weise attackiert, beleidigt und sogar mit dem Tode bedroht“, sagt Julian Barlen, Generalsekretär der Landes-SPD.

„Dass dieses Video nun ausgerechnet von Torsten Renz, dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, verbreitet wurde, ist inakzeptabel und völlig unverständlich“, so Barlen. „Der Minister soll lieber den Kurs der Landesregierung im Umgang mit Corona unterstützen, anstatt beleidigende Schmähvideos zu verbreiten. Bei Professor Lauterbach sollte er sich hierfür öffentlich entschuldigen.“

Von Andreas Meyer/RND