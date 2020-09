Hannover

Auch wenn die Corona-Fallzahlen stabil bleiben, die Krankheitsverläufe bei momentan Erkrankten wegen des jungen Durchschnittsalters überwiegend mild verlaufen: In der NP warnt Prof. Dr. Thomas Fühner, Chefarzt der Pneumologie am KRH-Klinikum Siloah vor einem erhöhten Infektionsrisiko im Herbst. Jene Jahreszeit, in der auch bereits die ersten Corona-Impfstoffe auf den Markt kommen sollen – kein Jahr nach Ausbruch der Pandemie. Auch wenn der Bedarf hoch ist: Kann eine Impfung dann schon empfohlen werden?

Laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) arbeiten Hersteller weltweit an 176 Impfstoffkandidaten, unter anderem das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac von Mehrheitseigentümer und SAP-Gründer Dietmar Hopp. Wann jedoch ein effektiver Impfstoff auf den Markt kommt, sei schwer abzusehen, sagt Fühner und spekuliert: „Womöglich kann es im Zuge der anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA noch zu einer Zulassung eines Impfstoffs kommen.“ Er wirft die Frage auf: „Inwieweit dieser dann ausgereift sein wird, muss man sehen.“

Fühner rät: Grippeschutzimpfung zur startenden Erkältungssaison

Es sei aber bereits angekündigt worden, dass dieser unter Vorbehalt noch vor Abschluss der Phase-3-Studie (letzte Phase der Erprobung) freigegeben werden könnte. Wegen der Freigabe eines Impfstoffs – trotz unzureichender klinischer Prüfung – steht gerade Russland in der Kritik. Experten gehen davon aus, dass der Großteil der Impfstoffe im Laufe des Jahres 2021 auf den Markt kommt.

„Es muss geschaut werden, wer dann geimpft wird“, wirft Fühner eine weitere Frage auf. Dies sei davon abhängig, wie verträglich, wie hoch das Risiko sei. „Das wird eine spannende Frage.“ Deshalb sei er bei Impfstoffen, die nicht ganz zu Ende getestet wurden, aus medizinischer Sicht auch nicht sicher, ob klare Empfehlungen ausgesprochen werden können. „Das ist ganz schwer zu formulieren. Auf jeden Fall wäre es eine vorsichtige Empfehlung, die man da geben könnte.“

Empfehlen könne er bezüglich der startenden Erkältungssaison im Herbst aber die Grippeschutzimpfung. „Besonders jene, für die eh schon eine Impfempfehlung vorliegt, sollten sie wirklich machen“, rät der Pneumologie-Chefarzt. Dies seien speziell ältere Menschen ab 60 Jahren sowie Personen mit Vorerkrankungen.

Corona: „Das ist ja alles nicht ersponnen“

Um das Corona-Ansteckungsrisiko zu minimieren, appelliert Fühner: „Prävention ist zurzeit noch das Wichtigste, was wir tun können.“ Das bedeutet weiter, Abstand zu halten, Maske zu tragen, Kontakte so reduziert wie möglich zu halten. Denn: „Wir stehen nach wie vor an der Stelle, dass wir keine gesicherte und gute medikamentöse Therapie gegen Covid-19 haben.“

Auch wenn er die Krankheit ungern mit der Grippe vergleicht, macht er doch deutlich: „Gerade im Hinblick auf die USA ist die Sterberate deutlich höher als bei der Grippe.“ Auch im Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien und Italien sei eine Übersterblichkeit in den Statistiken zu erkennen: „Das ist ja alles nicht ersponnen.“

Von Jens Strube