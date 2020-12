Niederhaverbeck

Eines Nachts vor dreizehn Jahren hat Andrea Herold die ersten vier Schnucken an einen Wolf verloren. Zwei waren gleich tot. Seitdem, erzählt die Schäferin, streiften Jahr für Jahr mehr Wölfe bei Inzmühlen in der Nordheide um ihre bis zu 800 Tiere herum. Herold und ihr Mann pferchten die Heidschnucken höher und höher ein, setzten die Zaunlitzen stark unter Strom und gruben den Maschendraht tief in die Erde.

Wölfe versetzen Schnucken in Panik

Doch auch die aufwendigste Pflege der Zäune nützt nichts, wenn die Schafe zum Weiden von einer Heidefläche zur anderen ziehen. Längst versetzten die Beutegreifer die Schnucken auch tagsüber in oft panische Angst, sagt die 52-Jährige. Zunehmend neigten die Schafe zu Fehlgeburten oder ließen sich gar nicht erst decken. „Ich bin keine Wolfshasserin“, betont Herold. Sie halte Wölfe für beeindruckende, majestätische Tiere. „Aber so viele verträgt die Heide nicht.“ Schon jetzt teilten sich drei Rudel das Naturschutzgebiet auf. Lange sei es her, erinnert sich die Schäferin, dass sie und ihr Mann die Herde in Ruhe umsorgen und hüten konnten. „Die Ruhe ist weg.“

„Ich bin keine Wolfshasserin, aber so viele verträgt die Heide nicht“: Schäferin Andrea hat ihren Schafstall in Inzmühlen wolfsabweisend umzäunt. Quelle: Gabriele Schulte

In der Weite des Naturschutzgebiets, das sich 35 Kilometer von Nord nach Süd ausdehnt, sind Pferche nur selten möglich. Der Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide (VNP) erhält dort seit mehr als hundert Jahren aktiv die Heidelandschaft. Sieben angestellte Hirtinnen und Schäfer sowie Herold und ein weiterer Pachtbetrieb kümmern sich mit ihren Schnucken und Ziegen darum, dass Birken, Wacholder und andere sich ausbreitende Hölzer nicht den typischen Erikabewuchs überwuchern.

Touristen schätzen die einzigartige, im europäischen Rahmen geschützte und im August lila blühende Kulturlandschaft. Mehr noch als sonst suchen in der Corona-Zeit Spaziergänger und Radfahrer dort die Idylle, die ohne die wandernden Herden mit ihren friedlichen Hütehunden nicht denkbar ist. Bissige Herdenschutzhunde, oft zum Schutz vor Wölfen empfohlen, kommen hier nicht infrage.

Leichte Beute: Büsche und Bäume verschaffen den Wölfen Deckung, während die Schafe sich in der Landschaft verteilen. Quelle: Gabriele Schulte

Da ist es schwer, Wölfen Grenzen zu weisen, zumal ihnen Büsche und Bäume Deckung verschaffen und die Schafe sich in der Landschaft verteilen. Die Nächte verbringen die Weidetiere in ihren jeweiligen Schafställen, im Herbst und Winter bereits ab Einbruch der Dunkelheit.

Am hellen Tag aber schnappte sich ein Wolf in diesem Sommer eine Schnucke aus der Herde von VPN-Schäfer Mathias Koch. Der 42-Jährige dokumentierte mit einem Handyvideo, wie er den Räuber vergeblich mit „Hau ab!“-Gebrüll und Steinen und Stöcken zu vertreiben versucht. Offenbar unbeeindruckt umkreist der Wolf demnach eine Dreiviertelstunde lang die Herde bei Schneverdingen, bis ihn der zu Hilfe gerufene Chef des Schäfers mit seinem Geländewagen vertreibt.

Hohe Elektrozäune sollen die Wölfe abhalten. Quelle: Gabriele Schulte

„Schönen Gruß an die Wolfsschützer“, lässt der Schäfer im Video grimmig vernehmen. Er meint eine Gruppe von Naturschützern, die die Ausbreitung der Wölfe uneingeschränkt gutheißt und die Sorgen der Weidetierhalter und Wanderschäfer für übertrieben halten. Tatsächlich nutzt denn auch ein als fanatisch bekannter Wolfsfreund aus Niedersachsen den Vorfall im Naturschutzgebiet, um über das Internet Kochs Verhalten gegenüber dem Wolf zu kritisieren.

Wolfsfreunde schüchtern Hobbyhalter ein

Marc Sander, Wolfsberater beim Verein Naturschutzpark und durchaus fasziniert von den wilden Tieren, erzählt, dass Wolfsfreunde häufiger Mitarbeiter beschimpften, bedrohten und unter Druck setzten. Gruppen, die sich als Naturschützer bezeichnen, umlagerten Herden und überprüften Zäune auf schikanierende Weise. „Es gibt Schäfer, die sind darüber krank geworden,“ sagt Sander. Ein Förster in der Heide berichtet ergänzend, manche eingeschüchterten Hobbyhalter trauten sich nicht, ihre gerissenen Schnucken beim Land zu melden – obwohl sie finanzielle Entschädigung erhalten könnten. Sie fürchteten, von Wolfsfreunden als unfähig an den Pranger gestellt zu werden.

„So ein Massaker möchte man nicht sehen“: Schäfer Ralf Bachmann in Niederhaverbeck. Quelle: Gabriele Schulte

Schäferin Herold sagt, mehrere Nachbarn am Rand des Naturschutzgebiets hätten die Schaf- und Rinderhaltung vorsichtshalber ganz aufgegeben. Das bestätigt auch der Verein Naturschutzpark. VNP-Schäfer Ralf Bachmann, dessen Schafe und Hütehunde bislang von Wolfsangriffen verschont blieben, sagt: „Man möchte so ein Massaker nicht sehen.“

Wirtschaftlich wird die Schafhaltung ohnehin immer härter. Entsprechend schwer ist es geworden, Nachwuchs für den Beruf zu finden. Dominic Schäfer, der wirklich so heißt, wagt es dennoch und hat beim VNP eine Ausbildung begonnen. Der 18-Jährige mag die Wiederkäuer mit ihrer ruhigen und gleichzeitig geselligen Lebensweise. „Für mich haben Schafe schon immer dieses Besondere“, sagt er und denkt kurz nach. „Ob ich auf einen Wolf zulaufen würde, weiß ich nicht.“

„Für mich haben Schafe dieses Besondere“: Auszubildender Dominic Schäfer (18). Quelle: Gabriele Schulte

Auch Josefine Schön, die ein paar Kilometer weiter bei Bockheber Ziegen hütet, meint dazu: „Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde.“ Noch sei ihrer Herde ein Angriff erspart geblieben. Gesehen hat die 25-Jährige Wölfe aber schon, häufig findet sie Fährten und Losung. „Das hat in letzter Zeit stark zugenommen.“ Barbara Guckes, die die Schnucken und Ziegen im Naturschutzgebiet koordiniert, bestätigt den Eindruck. Es sei schwer anzusehen, dass Wölfe immer mehr ihre Scheu vor Menschen verlören, Herden sogar bei Tage angriffen und sich Schäfern auf bis zu zwei Meter näherten. Dem und der unkontrollierten Vermehrung müsse die Politik Einhalt gebieten. „Wir regulieren doch ansonsten alle Tierarten, die Schaden anrichten.“

„Regulierung der Wölfe unerlässlich“

Zwar sei der Wolf gesetzlich streng geschützt. Doch gefährde er andere, vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Wenn die Landschaft nicht mehr durch Schnucken gepflegt werden könnte und sich somit von allein in Wald verwandelte, hätten seltene Pflanzen wie das Knabenkraut und Tiere wie das Birkhuhn das Nachsehen, das auf offene Landschaft angewiesen ist. Der VNP positioniert sich klar: „Um eine Freilandtierhaltung und damit die Pflege und Entwicklung der historischen Kulturlandschaft im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide nachhaltig gewährleisten zu können, ist eine Regulierung der Wölfe unerlässlich.“ Hierzu könnten andernorts Wolfsgebiete mit ganzjähriger Jagdruhe ausgewiesen werden.

Mit zwei Hütehunden unterwegs: Ziegenhirtin Josefine Schön bei Bockheber. Quelle: Gabriele Schute

Schafhalterin Herold ist zuversichtlich, mit perfektionierten wolfsabweisenden Zäunen ihre Schnucken am Rand des Naturschutzgebiets vor direkten Angriffen vorerst weitgehend schützen zu können. Noch sei in der Gegend der Tisch der Wölfe ausreichend mit Rehen und Hirschen gedeckt. „Angst habe ich, wenn es noch mehr Rudel werden und damit weniger Wild“, sagt sie. Dann würden sich die Wölfe, die die Herden oft tagelang auskundschafteten und vor dem Angriff umkreisten, noch mehr Mühe machen, an Weidetiere zu kommen. Wölfe seien Taktiker und schlauer als jeder Hund, meint die Schäferin. Schon Gotthold Ephraim Lessing ließ einst in seiner Fabel vom Wolf und dem Schaf den kurzfristig leer ausgegangenen Überlegenen sagen, dass er als Wolf gewohnt sei, mit Schafen Geduld zu haben.

Mehr Wölfe und weniger Schafe in Niedersachsen Nachdem Wölfe über Jahrzehnte in Deutschland ausgestorben waren, wurde der erste Wolf, der von Osten nach Niedersachsen einwanderte, 2006 auf einem Militärgelände bei Unterlüß (Kreis Celle) gesehen. 2007 gelang ein Fotonachweis. 2011 begann das Land mit einem Monitoring, das seitdem eine Ausbreitung mit permanentem Wachstum der Wolfsvorkommen und Territorien dokumentiert. Aktuell verzeichnet Niedersachsen 35 Wolfsrudel und zwei Wolfspaare. Auch in der Nähe von Großstädten wie Hannover sind mittlerweile Rudel zu Hause, etwa im Burgdorfer Holz. Die Angriffe von Wölfen auf Schafe und andere Weidetiere wie Ziegen, Rinder und Pferde haben trotz hoher Investitionen in den Herdenschutz nach Angaben des Verbandes der Schafhalter drastisch zugenommen. So sah sich ein Schäfer im Kreis Uelzen in diesem Frühjahr sechs Angriffen in Folge ausgesetzt. Im April beklagte ein Schäfer aus dem Kreis Celle an einem Wochenende 22 tote Tiere, 25 weitere waren schwer verletzt. 2019 wurden noch 1,56 Millionen Schafe in Deutschland gezählt, es war das zehnte Jahr mit rückläufigem Bestand. Innerhalb von zehn Jahren reduzierte er sich um 42 Prozent. Vor diesem Hintergrund hat Umweltminister Olaf Lies ( SPD) eine neue niedersächsische Wolfsverordnung angekündigt. Geregelt werde unter anderem die Vergrämung, also die Vertreibung des Wolfes aus unmittelbarer Nähe von Mensch, Gebäude und Weidetier sowie die Tötung unter bestimmten Bedingungen. Der Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden, darf aber als EU-weit streng geschützte Art nur in Ausnahmefällen geschossen werden.

Von Gabriele Schulte