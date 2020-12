Lüneburg

An dem Bauzaun hängt ein Transparent. „Freiraum für Neues“, steht drauf. Das Transparent macht Werbung für die Firma, die gerade in dem Haus hinter dem Zaun arbeitet. Die Fassade ist schäbig, Dachziegel fehlen, Fenster stehen offen, manche Scheiben sind eingeschlagen. Die Arbeiter haben Schutt und Holz und Metall vor dem Haus zu Haufen zusammengetragen. Ein Generator brummt.

Das Gebäude im Lüneburger Stadtteil Häcklingen wird abgerissen – und die fünf Menschen, die sich an diesem Vormittag bei Kälte und ein paar Regentropfen vor dem Bauzaun versammelt haben, finden das inakzeptabel. Sie gehören zur Lüneburger „Projektgruppe Waldhaus“, die das Gebäude erhalten wollte. Denn in dieser Villa begannen noch vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs die Gespräche zwischen Wehrmacht und britischer Armee über eine Teilkapitulation in Norddeutschland. Der Bau stand deswegen sogar unter Denkmalschutz. Die Abbruchfirma geht trotzdem zu Werke.

Sie wollten die Villa retten (von rechts): Karin Ose Röckseisen, Hajo Boldt, Regine Homann, Dirk und Birthe Hagener. Quelle: Bert Strebe

Vor dem Zaun stehen Karin Ose Röckseisen (ihr zweiter Vorname ist ein schwedischer Mädchenname), Hajo Boldt, Regine Homann und Birthe und Dirk Hagener. Sie alle befassen sich seit Jahren mit der Lüneburger NS-Zeit, besonders mit dem Haus hinter dem Zaun, das man in Lüneburg Waldhaus Häcklingen oder Möllering-Villa nennt. Hajo Boldt hat die Heckklappe seines Autos geöffnet und einen Ordner auf die Hutablage gelegt. Er blättert, zeigt Bilder, erzählt die Geschichte des Hauses; die anderen ergänzen ab und zu ein Detail.

Hauptquartier der Briten

Gebaut wurde die architektonisch wenig spektakuläre Wohnstatt um 1906 für den Bruder des Chemienobelpreisträgers Eduard Buchner. Später betrieb hier die Tochter des Hauses, die Frauenrechtlerin Else Wex, eine Berufsbildungsschule für Frauen und Mädchen. 1935 kaufte der Bankier Alexander Möllering, Inhaber der damaligen Lüneburger Kronen-Brauerei, das Anwesen. Die siegreichen Briten requirierten die Villa in den ersten Maitagen 1945 als Hauptquartier. Oberster Offizier war General Miles Dempsey – und bei ihm wurde am 3. Mai eine Abordnung der Wehrmacht unter Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg vorstellig.

Vor der Möllering-Villa: Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg (auf den unteren Stufen der Treppe) wird vom englischen Colonel Joe Ewart zum Fahrzeug geleitet. Er fährt zu Feldmarschall Bernard Montgomery, wo er die Kapitulation für Norddeutschland erklärt. Quelle: IWM/Repro: Hans-Joachim Boldt

Mutmaßlich im sogenannten Rittersaal, einem Raum mit Kamin, führten die Soldaten die ersten Verhandlungen zu einer Teilkapitulation der Deutschen, außerdem wurde die kampflose Übergabe der Stadt Hamburg unterzeichnet. Von Friedeburg fuhr dann auf den nahen Timeloberg, wo der britische Feldmarschall Bernard Montgomery sein Lager aufgeschlagen hatte und wo die beiden Generäle am 4. Mai 1945 die teilweise Kapitulation für Nordwestdeutschland, Dänemark und die Niederlande besiegelten, vier Tage, bevor der Krieg endgültig aus war. In der Villa wurden Menschenleben bewahrt.

Der sogenannte Rittersaal in der Möllering Villa heute: Hier wurden mutmaßlich die ersten Verhandlungen zur Kapitulation der Wehrmacht in Norddeutschland geführt. Der Kamin soll erhalten werden. Das Graffito an der Wand, das historische Fotos zitiert, stammt von einem unbekannten Künstler. Quelle: Bert Strebe

Das Haus blieb bis 1958 in Händen der Briten, einmal übernachtete dort Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen. Anschließend wurde in der Villa unter anderem eine Einrichtung zur Wiedereingliederung psychisch Kranker betrieben. Von 2007 an stand das Gebäude leer. Es war damals schon nicht mehr in gutem Zustand.

Doch im selben Jahr wurde die Villa auf Betreiben des Regionalreferats Lüneburg des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen. Jetzt stand sie unter Schutz – nicht als Baudenkmal, jedoch als historischer Ort. Das Problem war: Es passierte nichts mit der Villa. Sie wurde nicht beheizt, es regnete hinein, Wände wurden feucht, das Holz ging kaputt. „Als ich das erste Mal reinkam, stand das Parkett einen halben Meter hoch im Raum“, sagt Manfred Schulte.

Schadstoffe im Gemäuer

Manfred Schulte ist Bauunternehmer in Lüneburg. Er sitzt in Pulli und Jeans im Besprechungsraum seiner Firma und berichtet, er habe die Villa 2011 gekauft, eigentlich zum Arbeiten und Leben für sich und seine Frau. Später wollte er ein Hotel dort einrichten oder Fremdenzimmer. Kein Konzept aber funktionierte, denn der Zustand war zu schlecht, zudem wurden Schadstoffe in dem Gemäuer entdeckt: Lindan, Asbest, PCB, Schimmelsporen. Irgendwann stellte Schulte den Antrag, das Haus abreißen und was Neues bauen zu dürfen.

Lindan, Asbest, PCB, Schimmelsporen: Im Innern der Möllering-Villa. Quelle: Bert Strebe

Für die Leute am Zaun ist der Unternehmer derjenige, der die Villa hat verkommen lassen. Er selbst sagt, er habe den Zustand, in dem er das Haus gekauft habe, erhalten. Wenn man die Villa sanieren wolle, dann lägen die Kosten heute bei mehr als 3 Millionen Euro, das rechne sich nicht, „da geht jeder Taschenrechner kaputt“.

Die „Projektgruppe Waldhaus“ wollte die Villa kaufen. Ihr Traum war ein Ort für Bildungsarbeit und Friedensforschung. Sie hätte vielleicht noch die 250.000 Euro für das Haus aufbringen können, aber das Geld für die Sanierung nicht. Die Stadt habe immer nur „Nein“ gesagt, erzählt Karin Röckseisen, obwohl die Villa schon deswegen wichtig sei, weil der eigentliche Ort der Teilkapitulation, der Timeloberg, in militärischem Sperrgebiet liege. Und weil ein weiteres für diese Zeit bedeutsames Lüneburger Gebäude, die Sporthalle, in der der erste Bergen-Belsen-Prozess stattfand – es war der erste NS-Prozess in Deutschland überhaupt –, in den Siebzigerjahren auch abgerissen wurde.

1500 denkmalgeschützte Gebäude

Der Denkmalschutz habe jedenfalls kaum etwas gegen den Verfall getan. „Die haben immer nur Du-du-du gesagt und mit dem Finger gedroht“, wenn wieder was kaputt gewesen sein, schimpft die resolute Dame. Am Ende habe nicht mal mehr die Polizei die Hinweise der Gruppe entgegengenommen.

Heike Gundermann öffnet ein Fenster ihres Büros zwecks Coronafrischluftzufuhr, setzt sich und seufzt. Sie zeigt auf eine Stadtkarte, die an der Wand hängt. „Die roten Gebäude sind die unter Denkmalschutz“. Fast die ganze Karte ist rot: In Lüneburg gibt es 1500 denkmalgeschützte Gebäude. Gundermann ist Lüneburger Stadtbaurätin, seit 24 Jahren, und Denkmalschutz ist „das, wofür ich hier angetreten bin“. Sie habe in all den Jahren kaum ein Gebäude verloren. Man merkt ihr an, dass ihr das mit der Villa weh tut.

„Denkmalschutz ist das, wofür ich angetreten bin": Heike Gundermann, Lüneburger Stadtbaurätin. Quelle: Bert Strebe

Sie erläutert, dass der Staat Besitzer von denkmalgeschützten Häusern nicht zu komplett unwirtschaftlichem Verhalten verpflichten könne. Und dass die Stadt wegen gerichtlicher Auflagen mit dem Versuch gescheitert sei, Schultes Vorbesitzer zum Erhalt des Hauses zu zwingen. Und dass am Ende selbst das Landesdenkmalamt gesagt habe, die Substanz des Baus sei nicht zu halten. Im Juni wurde der Denkmalschutz aufgehoben. Warum hat die Stadt die Villa nicht rechtzeitig gekauft? Gundermann schaut auf ihren Teebecher und verweist auf die Lokalpolitik, die ihre Schwerpunkte anderswo setze, bei Schulen beispielsweise.

Und warum ist die Villa vom Denkmalamt nicht früher unter Schutz gestellt worden, als es noch was unter Schutz zu stellen gab? Die Behörde hat, wie sie mitteilt, angeblich erst 2007 von dem Gebäude erfahren.

Front wird erhalten

Stadt und Bauunternehmer haben vor Kurzem noch ausgehandelt, dass die Frontmauer mit der Eingangstür der Villa, durch die damals die britischen und deutschen Offiziere gegangen sind, erhalten bleibt. Der lädierte Giebel darüber wird abgetragen und neu aufgebaut. Auch der Kamin im Rittersaal soll möglichst gerettet werden. Hinter der Stirnwand errichtet Unternehmer Schulte dann in der Kubatur des alten Gebäudes ein neues Haus mit mehreren Wohneinheiten; ein Ausstellungsraum mit Material über die Historie ist darin auch vorgesehen.

Das ist besser als nichts. Aber für Karin Röckseisen und die anderen ändert es nichts daran, dass die Chance vertan wurde, einen wichtigen geschichtlichen Ort in Lüneburg zu erhalten. Sie haben noch etwas Interieur gesichert, sonst können sie nichts mehr tun. Am Sonnabend stand bereits der Bagger auf dem Grundstück. An diesem Montag legt er los.

Von Bert Strebe