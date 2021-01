Lüneburg

In Lüneburg ist in der Nacht zu Dienstag die Leiche einer 19-Jährigen in einem Auto entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die junge Frau offenbar Opfer eines Verbrechens, es wird nach derzeitigem Stand wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. „Es gibt keinerlei Hinweise, dass es sich um einen Suizid handelt“, sagte Antje Freudenberg aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg am Dienstag.

Vater findet tote Tochter in Auto

Demnach sei die Frau aus dem Landkreis Lüneburg gegen 3.00 Uhr auf einem Parkplatz im Lüneburger Ortsteil Schützenplatz in einem von ihr genutzten Auto leblos gefunden worden. Sie habe „mehrere Verletzungen“ aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten. Wie die „Lüneburger Landeszeitung“ berichtet, soll der Vater der 19-Jährigen den Leichnam am frühen Morgen entdeckt haben. Er habe sich auf die Suche nach seiner Tochter begeben, weil er zuvor vergeblich zu Hause auf sie gewartet hatte.

Auf diesem Parkplatz in Lüneburg wurde die Leiche entdeckt. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Eine Bestätigung gab es seitens der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht. Die Hintergründe würden nun ermittelt, hieß es. Zuständig ist das Fachkommissariat I des zentralen Kriminaldienstes Lüneburg. Polizisten suchten am Morgen nach der mutmaßlichen Tat die Umgebung des Parkplatzes ab.

Von RND/lni/frs