Familie Fricke wollte bei der C&A-Filiale im Lübecker Luv-Center neue Pullover kaufen – doch daraus wurde nichts. Kevin, der zehnjährige Sohn von Alexandra und Sven Fricke aus Travemünde, ist schwerstbehindert und deshalb von der Maskenpflicht befreit. Er saß während des Einkaufs in einer speziellen Therapiekarre, „die allein durch ihre Größe bereits ausreichend Abstand zu anderen Kunden gewährleistet“, erklärt Alexandra Fricke. Dennoch wurde die Familie von einer Verkäuferin aufgefordert, das Geschäft zu verlassen.

Attest und Behindertenausweis nicht akzeptiert

Weder Attest noch Behindertenausweis hätten etwas an der Haltung der C&A-Verkäuferin geändert, schildert Sven Fricke. Auch das Angebot, mit dem Kinderarzt des Jungen zu telefonieren, wurde nach Aussage des Vaters abgelehnt. Alexandra Fricke hatte während der Auseinandersetzung mit inzwischen zwei Verkäuferinnen das Geschäft verlassen, „damit Kevin nicht zusätzlich verunsichert wird“. Zu den Diagnosen des Zehnjährigen gehört auch Autismus, daher sei es schwierig gewesen, ihm zu erklären, warum nun aus dem geplanten Pullover-Kauf doch nichts wird.

Eine C&A-Sprecherin erklärte auf Anfrage, dass Kunden, die von der Maskenpflicht befreit sind, ein Face Shield zur Verfügung gestellt wird. Das wurde auch Kevin Fricke angeboten, doch der Junge kann aufgrund seiner Beeinträchtigungen ein Face Shield ebenso wenig tragen wie einen Mund-Nasen-Schutz. „Wenn das Tragen eines Face Shields nicht in Frage kommt, bitten wir um Verständnis, dass ein Einkauf bei C&A ohne Mundschutz derzeit leider nur in unserem Online Shop möglich ist“, heißt es dazu von dem Unternehmen.

Brief an Ministerpräsident Günther

Kevins Eltern wollen „diese offensichtliche Diskriminierung“ nicht einfach so hinnehmen und haben inzwischen diverse Hebel in Bewegung gesetzt. „Wir haben die Antidiskriminierungsstelle informiert, einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und Kontakt zu dem Lübecker Behindertenbeauftragten aufgenommen“, sagt Sven Fricke. Er und seine Frau betonen, dass sie bisher keinerlei Probleme hatten, wenn sie mit Kevin einkaufen waren – auch nicht bei C&A. Daher vermutet Alexandra Fricke als Kern des Problems ein Informationsdefizit: „Es wurde von der Politik offenbar nicht klar genug kommuniziert, wer von der Maskenpflicht befreit ist und wie das belegt werden kann.“

Antidiskriminierungsstelle fordert Sanktionierung von Verstößen

Offiziell reicht die Vorlage eines ärztlichen Attests aus, doch nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein wird dies mitunter von Geschäften oftmals mit Verweis auf das Hygienekonzept nicht akzeptiert. „Was Familie Fricke bei C&A passiert ist, ist eindeutig rechtswidrig“, sagte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Samiah El Samadoni.

Der Fall offenbare ein grundsätzliches Problem: „Es gibt zwar eine klare Regelung, was aber fehlt, ist eine Sanktionierung von Verstößen“, kritisiert El Samadoni. Sie fordert daher von der Landesregierung, dass eine Missachtung der geltenden Ausnahmeregeln als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird. Solange dies nicht der Fall sei, habe ein ungerechtfertigter Rauswurf von Kunden für die Geschäfte keine Folgen. „Das Land muss hier nachbessern. Es müssen alle Corona-Regeln beachtet werden – auch die Ausnahmeregeln“, betont El Samadoni.

Seit Beginn der Maskenpflicht im Einzelhandel im April 2020 hat die Antidiskriminierungsstelle mehr als 200 Fälle verzeichnet, bei denen Ladenbesitzer Menschen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung von der Maskenpflicht befreit sind, den Zutritt zu ihrem Geschäft verweigert haben. Für Schlagzeilen sorgte auch ein Fall aus Bad Segeberg, wo eine 14-Jährige trotz ärztlichen Attests mehrfach angefeindet wurde.

El Samadoni : „Das Hausrecht hat Grenzen“

„Trotz steigender Infektionszahlen ist es wichtig, dass die Ausnahmeregelungen gelten und beachtet werden“, erklärt El Samadoni. Das Hausrecht ende dort, wo rechtliche Vorgaben beachtet werden müssen. El Samadoni beobachtet mit großer Sorge, dass immer mehr Ladenbesitzer selbst nach einem schriftlichen Hinweis der Antidiskriminierungsstelle erklärten, den von der Maskenpflicht befreiten Menschen den Zutritt zu ihren Geschäften weiterhin zu verwehren. „Auch Menschen mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen müssen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, betont El Samadoni.

Familie Fricke: „Wir achten penibel auf ausreichenden Abstand“

Dazu gehört nach Ansicht von Familie Fricke auch die Möglichkeit, „gemeinsam mit unserem Sohn neue Pullover für ihn auszusuchen“. Für das Paar aus Travemünde ist selbstverständlich, dass „Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, besonders penibel auf ausreichenden Abstand zu anderen achten müssen“. Ihnen sei bewusst, dass mit der Befreiung von der Maskenpflicht auch viel Schindluder getrieben werde, aber im Falle eines Kindes, das offensichtlich beeinträchtigt sei, „muss doch jedem klar sein, dass die Befreiung gerechtfertigt ist“.

