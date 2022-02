Lübeck

Eiskönigin Sigrid Thomas machte wie immer den Anfang – und diesmal folgten ihr so viele hartgesottene Schwimmer wie noch nie. Bei der letzten Lübecker Eisbadewette im Jahr 2020 hatten sich 44 Schwimmer in den eiskalten Krähenteich gewagt, diesmal waren es 82, die sich am Sonntag um 14 Uhr, angefeuert von 350 Zuschauern, ins vier Grad kalte Wasser stürzten.

Erfahrene Profis und beherzte Neulinge

Darunter waren Eisbade-Profis wie eine neunköpfige Gruppe in bunten Krepppapier-Röckchen, die den ganzen Winter hindurch dreimal pro Woche in die Wakenitz springt, aber auch Neulinge wie der neunjährige Wim Peters. Er und sein Stiefvater Stefan Schröder (40) waren sich anschließend einig: „Das war noch kälter als erwartet, hat aber riesigen Spaß gemacht.“ Weil Wim sogar zweimal ins eiskalte Wasser lief, hat er die interne Wette mit seinem Vater geworden.

Keiner tippte die korrekte Schwimmer-Zahl

Apropos Wette: Alle Zuschauer konnten vorab einen Tipp zur Schwimmer-Anzahl abgeben. Die korrekte Zahl 82 hatte allerdings niemand getippt. Am dichtesten dran am Rekord-Ergebnis war Annemarie Gehrt (48), die sich nun über den Hauptpreis – einen Gutschein für eine 45-minütige Massage – freuen kann. Die Tipp-Siegerin würde selbst „nicht im Traum auf die Idee kommen, im Winter im Krähenteich schwimmen zu gehen“ und ist daher „voller Bewunderung für die tapferen Eisbader“.

Fühlt sich „auf einen Schlag zehn Jahre jünger“

Zu diesen gehörte kurzentschlossen auch die Neu-Lübeckerin Barbara Picht (51), die am Sonntag „ihre persönliche Badesaison eingeläutet hat“. Für sie ist jetzt schon klar: „Nächstes Mal bin ich wieder dabei, das ist echt ein cooles Event.“ Nach dem Eisbad fühle man sich „auf einen Schlag zehn Jahre jünger“. Motivierend sei nicht nur das großartige Wetter, sondern auch das professionelle Zumba-Aufwärmprogramm gewesen. Das heizte Schwimmern und Zuschauern nicht nur vor, sondern auch nach dem Bad ein.

Eiskönigin Sigrid Thomas machten den Anfang und sprang als Erste ins eiskalte Wasser. Quelle: Lutz Roeßler

Tipp: „Einfach nicht darüber nachdenken“

Während einige gar nicht schnell genug wieder in ihre warmen Wintersachen kommen konnten, stand Dirk Turlach noch Minuten nach dem Eisbad entspannt in Badehose auf der Schwimmbad-Wiese und sagte grinsend: „Jetzt geht es eigentlich.“ Der 55-Jährige hatte es vergleichsweise lange im kalten Wasser ausgehalten. Sein Tipp: „Man darf einfach nicht darüber nachdenken.“ Dieser Strategie folgte auch der erst fünf Jahre alte Johann Kirschbaum, der es „unbedingt versuchen wollte“ und sich immerhin bis zu den Knien ins Wasser wagte. „Es war seine Idee und ich unterstütze ihn dabei“, sagte seine Mutter Annemie, die ihren Jungen sofort mit einem kuscheligen Handtuch trocken rubbelte.

Zur Galerie Eindrücke von der dritten Eisbadewette im Altstadtbad Krähenteich

Pfauenfedern und Quietscheentchen

Der komplette Erlös der Eisbadewette kommt dem Förderverein Altstadtbad Krähenteich zugute. Weil in diesem Jahr so viele Sachpreise gespendet wurden, gab es nicht nur eine Verlosung für die Tipper, sondern auch für die Schwimmer. Preisverdächtig waren auch viele Kostüme. Katrin Funk (31) hatte sich für die Eisbadewette Pfauenfedern ins grün gefärbte Haar gesteckt, Valerie Iven trug einen Haarreif, auf dem ein kleines gelbes Quietscheentchen thront.

Endlich wieder „gemeinsam Spaß haben“

„Auch wenn man nicht ins Wasser will, ist dieses bunte Spektakel einfach großartig. Es tut so gut, endlich mal wieder gemeinsam Spaß zu haben – und das sogar coronakonform unter freiem Himmel“, sagte Kerstin Schmidt (41) und sprach damit wohl vielen Schwimmern und Zuschauern aus der Seele.

Wasserwacht passte auf

Ein wichtiger Akteur hatte erst nach dem eigentlichen Event seinen großen Auftritt. Auch die Wasserwacht des DRK war vorsorglich mit sieben Rettungsschwimmern vor Ort und hatte als Verstärkung Rettungshund „Nala“ dabei. Weil glücklicherweise alles reibungslos verlief, durfte die Labradorhündin ihr Können zeigen, als alle Schwimmer wieder an Land waren. Hundeführerin Ulrike Strauß-Kowalski ließ sich von „Nala“ durchs Nichtschwimmerbecken ziehen – trug dabei aber einen Neoprenanzug.

Von Grit Petersen