Rerik

An dieser Stelle ist der Vater von Charly Hübner erschossen worden. Birger Birkholz (56), Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, zeigt auf eine Schotterstraße zwischen zwei Gartenstadthäusern aus den 30er-Jahren, auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik.

„Na ja, fast“, sagt er. „In Wahrheit war es der Vater von Kommissar Alexander Bukow, den Hübner im Polizeiruf 100 verkörpert. Ich stand daneben, als der Schuss fiel.“ Birkholz war Augenzeuge, als die letzte Stunde von Bukows Vater geschlagen hatte. Und er ist Zeitzeuge einer Halbinsel, deren bewegte Geschichte auf das Jahr 1237 zurückgeht. Bis ins 20. Jahrhundert gehörte das halbe Eiland verschiedenen Adelsgeschlechtern.

1935 eröffneten die Nazis dort die Flakartillerieschule der Wehrmacht. Nach Kriegsende wurden Flüchtlinge untergebracht, ab 1949 nutzte die Sowjetarmee das Gelände als Garnison. Nach der Wende fiel die Liegenschaft an die Treuhand, die die Halbinsel 1998 an die Fundus Gruppe um Investor Anno August Jagdfeld verkauft hat. Birger Birkholz ist Sprecher der Gruppe.

Zur Galerie Seit Jahrzehnten liegt Wustrow im Dornröschenschlaf: OZ-Chefreporter Michael Meyer und Fotografin Bianca Schüler haben sich umgesehen.

Geht man zwischen den alten, zum Teil verfallenen und weiter verfallenden Häusern entlang, fühlt man sich wie in einer Filmkulisse. Oder einer anderen Welt, einer, die auf ein geheimes Kommando hin angehalten wurde – wie bei Dornröschen – und die jederzeit per Kuss oder Knopfdruck wieder erwachen könnte. Die Substanz der Häuser wirkt, als bräuchte es einen frischen Anstrich, hier und da neue Dächer und Ausbesserungen der Gemäuer, neue Fenster – und schon könnte wieder Leben einkehren in die Gartenstadt der Halbinsel Wustrow.

Im Prinzip ist das so. Die Fundus Gruppe wartet auf grünes Licht, um zu investieren. Jagdfeld möchte ein Ferienresort im Landhausstil aufbauen. Doch die Pläne liegen auf Eis. In Rerik bekommt er keine Mehrheit in der Gemeindevertretung. Mit einer Bürgerinitiative liegt er im Clinch.

Also Dornröschen-Schlummer ohne Kuss auf Wustrow. Dabei hat die Halbinsel alles, was es zur Schönheit benötigt. Birkholz sagt: „Die Struktur der Gartenstadt mit ihren Sichtachsen und der sozialen Grundidee soll möglichst erhalten werden. Die Bausubstanz einiger Gebäude gibt das auf jeden Fall her.“

In der alten Schule auf Wustrow wirken die Räume, als seien die Schüler gerade ausgezogen. Nur eine dicke Staubschicht und Müllberge zeugen vom Zahn der Zeit, der an dem Ensemble nagt. Quelle: Bianca Schüler

Doch jetzt? Die Häuser stehen zum Teil offen. Birkholz warnt davor, heimlich auf der Halbinsel herumzustromern. In weiten Teilen der Insel gebe es keinen Handyempfang, auf dem Gelände jede Menge Schächte und Löcher. Auch in den Gebäuden würden Gefahren lauern. Wer dort ohne Genehmigung herumlaufe, begebe sich in Gefahr, so Birkholz.

Im Parterre eines Hauses liegen Köttel herum. Ratte? „Nein, Schaf“, sagt Birkholz. Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) setzt Schafe als Landschaftsgärtner ein. Die Tiere fressen Gräser, Sträucher, Büsche nieder, sodass nicht alles zuwuchert. Am Eingang zum Parikmacherskaja liegt ein großer Haufen. Das ist Pferd. Das russische Wort steht für Perückenmacher: Friseur. An der Tür sind verblasst die Öffnungszeiten zu lesen: in der Woche von 15 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 16 Uhr.

Gegenüber steht ein klassisches Wohnhaus für die mittlere Offiziersebene mit vier spiegelverkehrten Dreizimmer-Wohnungen auf zwei Etagen – für die damalige Zeit äußerst luxuriös mit Wasserklosett, fließend Wasser, Küche, Bad, Balkon mit Ostseeblick.

Der Unterschied zu höheren Offizieren zeigt sich ein paar Querstraßen weiter. Das alte Kommandantenhaus aus Wehrmachtszeiten – Hausnummer 124 – nutzten die Sowjets als Gästehaus. Die Offiziersvilla mit hohen Räumen, Terrasse, Balkonen, separatem Gäste-WC, acht Zimmern, Küche, Bad, großen Fenstern und den typischen Jugendstil-Schiebetüren von Wohnzimmer über Esszimmer bis Bibliothek liegt haffseitig und ist klimatisch besser geschützt, als die an der Ostsee gelegenen Häuser.

Ein Schild in russischer Sprache klebt an einer Tür. Quelle: Bianca Schüler

In der Schule stehen und liegen Tischchen und Stühlchen der Kinder herum. Daneben Buchstaben- und Zahlentafeln, als hätten die Kinder gestern fluchtartig die Schule verlassen. An der Schiefertafel sind Nachwendekritzeleien von Sophia, Bonny und anderen Menschen zu lesen. Max und Gretchen haben sich hier am 18. 09. 20 ewige Treue geschworen. Auf der Aufklappseite der Tafel das unvermeidliche polizeibeleidigende „ACAB“ und der seltsame Schriftzug „Codename Lotta 2k16-2k17“. Vor der Schule liegen wieder ein paar Haufen. Wildschweine!

Wustrow hatte früher alles: Friseur, Schule, Kino, Theater, Sporthalle, Läden, das wohl modernste Schwimmbad der 30er-Jahre. Im Krankenhaus sieht es aus, als wären die Menschen nach einer Atomkatastrophe fluchtartig abgehauen. OP-Scheinwerfer hängen in einem halb leeren Raum. Ein verrostetes Bettgestell steht darunter. Die hellblauen, typischen Klinikkacheln fallen zum Teil von den Wänden.

Wustrow ist nicht nur eine vergessene Halbinsel zwischen Ostsee und Salzhaff, sondern Entdeckerspielplatz für Menschen, die Nostalgie für alte Dinge empfinden – oder die Erinnerungen haben. Birger Birkholz sagt: „Interessant an Wustrow ist auch, dass es ja nie jemandem in Rerik gehört hat, aber sehr viele Menschen das für sich beanspruchen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass viele, die hier in der Region aufgewachsen sind, so wie auch ich in Rostock, ihre eigenen Kindheitserinnerungen von der Halbinsel haben. Durch die Pläne der ECW erhält Rerik erstmals einen echten Stadtteil, den alle Reriker nutzen.“

In den OP-Sälen des Krankenhauses auf Wustrow hängen noch die Scheinwerfer von der Decke. Quelle: Bianca Schüler

Schlägt man sich durch Obstbäume, kommt man zu einer Halle mit Glasbausteinen. Hinter dem Eingang steht an einer grünen Tür das russische Wort für: Sportinventar. Dahinter liegen alte Bodenturnmatten. In der Halle liegt ein Turnbock. An den Wänden ist eine Basketballkorbwand aufgezeichnet. Der zerfledderte Korb hängt davor. Hier haben Generationen von Kindern Freude am Sport gehabt oder darunter gelitten – je nach Einstellung zur Körperkultur. Der Raum wirkt, als liege der Kreidegeruch in der Luft, als würde gleich ein Pfiff ertönen und Kinder würden losturnen.

Das Gebäude direkt an der Ost-West-Achse wurde von der Wehrmacht als Poststelle genutzt. Die Sowjetarmee baute es zum Haus der Kultur um mit Festsaal, Bühne, Theater und Kino. Im Parterre liegt Müll zwischen dem halb eingestürzten Dach. Lampenreste, alte Stühle, Dachpappen, dazwischen ein Schädel – zu groß für Ratte, zu klein für ein Schaf. Wird wohl Reh sein.

Auf Wustrow gibt es so gut wie alles – eine Natur, die sich ihr Revier zurückerobert. Platz für Nostalgie für eine Welt, die längst untergegangen ist. Stillstand im Jetzt. Und Ausblick auf eine rosige Zukunft. Wenn’s denn mal losgeht.

Von Michael Meyer/OZ