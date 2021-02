Hannover

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat Niedersachsen einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen vorgelegt. Es ist zunächst nur ein Entwurf, über den nun diskutiert werden soll. In Kraft ist er noch nicht. „Das ist kein Lockerungsplan“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung. Es sei ein Plan, wie es sein könnte, wenn es besser werde.

Wir haben den Plan in eine übersichtliche Form gebracht und in 5 Bereiche aufgeteilt. So können Sie sich in den folgenden 5 Tabellen den Bereich heraussuchen, der Sie am meisten interessiert: etwa das Privatleben, die Gastronomie, Schulen und Kitas oder die Kultur. Wichtig dabei: jede Tabelle hat 6 Seiten, eine für jede Stufe des Plans. Wäre der Plan bereits gültig, befände sich Niedersachsen derzeit in Stufe 4 (also einer Inzidenz zwischen 50 und 100). Hierzu schauen Sie einfach auf Seite 4 der jeweiligen Tabellen.

Anzeige

Hier direkt zu den Tabellen springen:

Bei den im Plan enthaltenen Lockerungen wird zum Teil vorausgesetzt, dass die Infektionsentwicklung positiv ist. „Bis zur Zielzahl 50 ist noch ein Stück Weg zu gehen“, sagte Weil. Auch die Mutationen könnten noch zu Problemen führen. „Wir gehen erst mal von einem halben Jahr aus.“ Bis dahin würden sich die Dinge erheblich weiterentwickeln. Auch der sogenannte R-Wert soll eine Rolle spielen. „Der Stufenplan 2.0 soll Orientierung geben und mehr Transparenz über die notwendigen Maßnahmen zu schaffen.“ Weil kündigte an, den Vorschlag auch in die kommenden Bund-Länder-Gespräche mit einzubringen. Er betonte, dass es sich um einen Diskussionsentwurf handele. „Wir sollten eine breite Diskussion im Land haben“, sagte er...

-

-

-

-

Von mic/red