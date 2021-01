Göttingen

Mehrere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden in Göttingen im Bereich der Godehardstraße vermutet. Diese sollen am Sonnabend, 30. Januar, entschärft werden. Alle Infos rund um die Evakuierung und die mögliche Bombenentschärfung finden Sie hier im Liveticker.

Außerdem haben wir für Sie alle Fragen und Antworten zur Evakuierung zusammengestellt. Für die geplante Entschärfung in Göttingen müssen die Menschen in einem Radius von 1000 Metern ihre Wohnungen verlassen. Damit die Entschärfung erfolgen kann, müssen nach Angaben der Göttinger Stadtverwaltungen die Anwohner ihre Wohnungen am 30. Januar bis morgens um 6.30 Uhr verlassen haben.

Eine mögliche Sprengung der möglichen Blindgänger wird vermutlich aber erst in der Nacht zum Sonntag, 31. Januar, erfolgen.

Bombenentschärfung in Göttingen: Alle Infos im Liveticker

Diese Verdachtspunkte sind bisher untersucht

Punkt 1: Blindgänger am Leineufer

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat das verdächtige Objekt am Leineufer freigelegt und identifiziert. Es handelt sich nach Angaben der Stadtverwaltung um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder. Zunächst werden die weiteren drei Verdachtspunkte untersucht. Eine kontrollierte Sprengung des Kampfmittels ist erst danach vorgesehen.



Punkt 2: Noch nicht untersucht



Punkt 3: Noch nicht untersucht



Punkt 4: Noch nicht untersucht





Das mobile Einsatzlagezentrum des DRK

In einem Zelt auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes Göttingen laufen die Fäden zusammen: Im mobilen Einsatzlagezentrum koordinieren acht Helfer die Arbeit in den Evakuierungszentren und stehen stets mit dem Krisenstab in Verbindung, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.

Oberbürgermeister und Dechant besuchen Evakuierungszentrum

Die Johanniter begrüßen Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Dechant Wigbert Schwarze im Evakuierungszentrum am FKG. Erste Station des Rundgangs durch das Evakuierungszentrum im FKG ist die Turnhalle. Dort war die Aufnahme der Evakuierten mit Temperaturmessung. Insgesamt 118 Menschen sind untergebracht.

Wartende Busse am Albaniplatz

Zur Mittagszeit auf dem zum "Busbahnhof" umfunktionierten Albaniplatz in Göttingen.

Arbeiten gehen weiter

Das Sperrgebiet ist nach Angaben der Stadtverwaltung wieder geräumt. Dort hatten sich Radfahrer aufgehalten und damit die Arbeiten zum Stillstand gebracht.

Erneut Radfahrer im Sperrgebiet

Im Sperrgebiet sind mittags weitere Radfahrer gemeldet worden. Die Arbeiten verzögern sich nach Angaben der Stadtverwaltung erneut. Die Verwaltung wiederholt den Appell: "Das Betreten des Sperrgebiets ist ausdrücklich verboten – es geht um Ihre Sicherheit!"

Das Gebiet aus Luft

Ein Blick auf das Arbeitsgebiet des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist heute nicht möglich. Diese Drohnenfotos von Martin Dziadek (Imago) von gestern zeigen, wo das Team von Sprengmeister Thorsten Lüdeke heute tätig ist.

Nicht ausgelastet

Im Evakuierungszentrum der Roten Zone in der Zentralmensa sollen nach Tageblatt-Informationen am Vormittag nur rund 60 Menschen Zuflucht gesucht haben. Ausgelegt ist es für 400. Viele Berechtigte aus der roten Zone haben sich anscheinend private Unterkünfte gesucht.

Gespräch bei der Polizei

Mögliche Sprengung erfolgt wenn zwischen Mitternacht und 4 Uhr nachts

Wetter verhindert Hubschrauber



Aufgrund der Witterung konnten die aus Hannover angeforderten Hubschrauber nach Angaben von OB Köhler nicht eingesetzt werden.

Keine Personen mehr im Sperrbereich

Polizeibeamte sind auch nicht mehr im Gebiet. Drohnen sollen bei Verdacht auf Personen eingesetzt werden.

Radfahrer im Sperrgebiet

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die wegen zweier Personen im Sperrgebiet unterbrochenen Arbeiten wieder laufen. Es war zu einer Verzögerung gekommen, weil zwei Radfahrer gemeldet worden waren. "Die Polizei musste die Sperrzone betreten, um die Lage zu klären. Bis dahin kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht weiter arbeiten", erklärt die Stadtverwaltung. Die Polizei hat die Personen aus dem Sperrgebiet begleitet. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes können nun ihre Arbeit fortsetzen.



Die Verwaltung ruft auf: "Meiden Sie das Sperrgebiet! Das Betreten ist der Bevölkerung nicht gestattet. Jeder Zwischenfall führt zu Verzögerungen. Bitte halten Sie sich im Interesse aller an die Regeln."

Polizei warnt vor Betreten des Evakuierungsgebietes





