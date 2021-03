Hannover

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich am Mittwochabend gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Pandemie ab dem 8. März geeinigt. Dazu gehören Öffnungsstrategien für den Einzelhandel, die Gastronomie, der Sport und die Kultur. Demnach sollen Maßnahmen in zeitlichen Abständen und in Abhängigkeit von den Inzidenzwerten gelockert werden. Entscheidend soll nun wieder der Wert 50 sein. Den erst vor drei Wochen beschlossenen Grenzwert von 35 haben die Länderchefs und die Kanzlerin wieder einkassiert.

Geht Niedersachsen diesen Weg uneingeschränkt mit? Oder weicht die Landesregierung in einzelnen Punkten von dem Bund-Länder-Beschluss ab? Das erläutert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag ab 11.30 Uhr. Die Erklärung können Sie hier im Livestream verfolgen.

Verfolgen Sie die Konferenz ab 11.30 Uhr im Livestream

Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert in Niedersachsen seit einigen Tagen. Am Mittwoch lag der landesweite Wert bei 64,4. Die Region Hannover – zuletzt mit konstanten Werten über 100 – verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Corona-Infektionen. So lag der Inzidenzwert am Mittwoch bei 88,7.

Von RND/ms