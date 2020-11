Livestream: Weil und Tonne äußern sich nach dem Corona-Gipfel

Hannover

Auch in Niedersachsen steigen die Zahlen weiterhin an: Am Mittwoch sind nicht nur in der Region Hannover die meisten Menschen seit Ausbruch der Pandemie an Covid-19 gestorben – auch in Niedersachsen hat das Virus zuvor noch nicht so viele Menschenleben gefordert.

Nun haben Bundesregierung und Länderchefs am Mittwoch über neue, härtere Maßnahmen verhandelt. Dabei herausgekommen sind unter anderem eine Quadratmeter-Regel für Geschäfte sowie eine Maskenpflicht für alle Schüler ab der siebten Klasse.

Werden diese neuen Regeln auch in Niedersachsen so umgesetzt? Und wie schätzt die Landesregierung die aktuelle Infektionslage ein? Ab 11.30 Uhr sind Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne in der Landespressekonferenz zu Gast. Den Livestream können Sie hier sehen:

Von RND/mrx/sbü