Am Montag haben Bundesregierung und Länderchefs bis in die Nacht über neue Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Wie es nach den Beschlüssen in Niedersachsen weitergehen soll, erklärt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream.