Hannover

In Niedersachsen steigen die Corona-Zahlen wieder. Am Montag meldete das Land erneut 415 Neuinfektionen mit dem Virus. Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz liegt inzwischen bei 79,1.

Inzwischen gelten damit zehn Kreise und Städte als sogenannte Hochinzidenzkommunen. Sie sind von den Lockerungen der Corona-Regeln ausgenommen. Den höchsten Wert weist die Stadt Salzgitter mit 191,8 auf.

Wie bewertet der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung die aktuelle Corona-Lage?

Pressekonferenz im Livestream ab 13 Uhr

Wer über 70 Jahre alt ist, kann sich ab diesem Montag telefonisch oder online einen Termin für die Corona-Schutzimpfung in Niedersachsen besorgen.

Zur Gruppe zwei der Menschen mit hoher Priorität beim Impfen gehören auch Menschen mit besonderen Erkrankungen, in besonderen Lebenslagen und Personal bestimmter Einrichtungen wie Kitas, Grund- und Förderschulen. Insgesamt seien drei Millionen Menschen in Niedersachsen jetzt an der Reihe, hieß es.

