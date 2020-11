Hannover

Dürfen Freilichtmuseen, Zoos und Tierparks in Niedersachsen bald wieder öffnen? Das zumindest ist der Wunsch der Grünen, über den an diesem Dienstag im Niedersächsischen Landtag debattiert wird. Insgesamt sind 14 Anträge zur Corona-Verordnung eingegangen.

Eine weitere Forderung besteht darin, die Höchstarbeitszeit für Pflegekräfte zurückzunehmen. Erstmals kann die Opposition dabei mehr Anträge stellen als bisher und erhält etwas mehr Redezeit. Der FDP geht das allerdings nicht weit genug. Die Partei fordert, dass der Landtag künftig darüber entscheiden müsse, ob die von der Landesregierung geplanten Corona-Regeln in Kraft treten oder nicht.

Landesregierung will Artenschutz voranbringen

In dieser Sitzungswoche geht es im Landtag aber auch um das Thema Artenschutz, den die Landesregierung mit einer Reihe von Gesetzesänderungen voranbringen will. Am Dienstag entscheidet der Landtag über das gemeinsam von Politik, Agrarverbänden und Umweltschützern ausgehandelte Maßnahmenpaket. Unter anderem soll der Gewässerschutz verbessert werden, zudem sind neue Vorgaben zum Schutz von Vögeln und Grünland sowie zum Einsatz von Pestiziden geplant.

Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sprach vor der Abstimmung von einem „Aufbruchsignal“ und kündigte jährliche Kontrollen an, ob die Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Ein von den Grünen unterstütztes Volksbegehren zur Artenvielfalt soll vor dem Hintergrund der geplanten neuen Naturschutzvorgaben gestoppt werden.

Von RND/lht