Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist wieder deutlich von 10,3 auf 11,3 gestiegen. Damit lag der Landeswert am Dienstag nach Daten des Robert Koch-Instituts sogar über dem Bundesdurchschnitt von 10,9. Welche Folgen hat das für die Corona-Politik? Mit Blick auf das neue Corona-Risikogebiet Niederlande hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Bund aufgefordert, endlich Voraussetzungen für Kontrollen des Autoreiseverkehrs zu schaffen.

Derweil geht es mit den Impfungen weiter voran. Am Wochenende haben Tausende Jugendliche ab 12 Jahren in Niedersachsen eine Corona-Impfung erhalten.

Um 13 Uhr informiert der Corona-Krisenstab über die aktuelle Lage in Niedersachsen und beantwortet Fragen der Pressevertreterinnen und -vertreter. Hier können Sie die Konferenz im Livestream.

Corona-Krisenstab: Pressekonferenz im Livestream

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch bundesweit seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.

Auch in anderen europäischen Ländern infizieren sich wieder mehr und mehr Menschen mit Corona. Bisher sind vier Länder in Europa als Hochinzidenzgebiete eingestuft: Portugal, Zypern, das Vereinigte Königreich und Russland. Auch für die Niederlande und Spanien könnten bald neue Regeln gelten.

Von RND/ewo