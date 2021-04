Der Streit um die Leinewelle für Surfer in der Leine in Hannover ist beigelegt: Die Initiatoren haben sich mit dem Fischereiverein geeinigt, nun soll der Bau baldmöglichst starten. Hannover hat dann eine weitere Attraktion für Freizeitsportler und Stadttouristen.

Leinewelle darf gebaut werden: Neue Attraktion für Surfer in Hannover

Wassersport in der Altstadt

Wassersport in der Altstadt - Leinewelle darf gebaut werden: Neue Attraktion für Surfer in Hannover

Wassersport in der Altstadt - Leinewelle darf gebaut werden: Neue Attraktion für Surfer in Hannover