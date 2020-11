Leiche vom Dachboden in Rendsburg identifiziert: Frau kam aus Geesthacht

Rendsburg

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Dachboden im schleswig-holsteinischen Rendsburg  in der vergangenen Woche, steht die Identität der Frau fest. "Es handelt sich um eine 26 Jahre alt gewordene Frau, die im August 2018 in Geesthacht als vermisst gemeldet wurde", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag mit.

Schon unmittelbar nach der Ermittlung eines wegen Mordes an einer Rendsburger Prostituierten tatverdächtigen 40-Jährigen, ergaben sich den Angaben zufolge Hinweise für die Mordkommission, dass der Mann auch für eine Gewalttat gegenüber einer vermissten Frau aus Geesthacht verantwortlich sein könnte.

Tatverdächtiger aus Rendsburg nutzte Kontodaten der Frau aus Geesthacht

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hatte in dem Vermisstenfall die Ermittlungen geführt. In diesem Zusammenhang war unter anderem aufgefallen, dass mit den Kontodaten der Frau ein kostenpflichtiger Internet-Account auf den Namen des Beschuldigten eingerichtet worden war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Vermisste aus Geesthacht : Durchsuchung in Rendsburg blieb erfolglos

Im Verlauf eines gegen den Beschuldigten wegen Betruges geführten Ermittlungsverfahrens hatten Polizeibeamte damals erfolglos die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Der Tatverdacht gegen den Beschuldigten erhärtete sich durch die damaligen Ermittlungen nicht. Auch zu diesem Vorwurf hatte der Beschuldigte seinerzeit keine Angaben gemacht.

Persönliche Gegenstände der Vermissten aus Geesthacht gefunden

Nachdem die Ermittler am 4. November nun die Leiche sowie persönliche Gegenstände der vermissten Frau auf dem Spitzboden des Mehrfamilienhauses im Rendsburger Stadtteil Kronwerk gefunden hatten, erhärtete sich der Verdacht, dass der Beschuldigte auch für die Tötung der Vermissten verantwortlich sein könnte.

Aufgrund des Zustands der Leiche war eine endgültige Identifizierung erst am Montag durch rechtsmedizinische Untersuchungen möglich, so die Ermittler. Nach der Obduktion bestehe auch in diesem Fall der Verdacht, dass die Verstorbene durch Gewalteinwirkung und Überziehen einer Plastiktüte getötet wurde.

Auf diese Art soll der mutmaßliche Täter vor knapp sechs Wochen auch eine Rendsburger Prostituierte in ihrer Wohnung getötet haben.

Frauen in Rendsburg getötet: Weitere Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten konzentrieren sich jetzt unter anderem auf die Auswertung von Datenträgern und kriminaltechnische Untersuchungen weiterer Gegenstände, die bei der Durchsuchung sichergestellt wurden.

Ob der Beschuldigte für weitere Straftaten in Betracht kommt, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben. Zu diesem Zweck untersuchen die Beamten der Bezirkskriminalinspektion Kiel auch das Vorleben des Mannes.

Von Paul Wagner/Kieler Nachrichten