Hannover

Die im Niedersächsischen Beamtenbund organisierten Bildungsverbände fordern, zum neuen Schuljahr ab September die rund 3000 Schulen endlich mit Luftfiltern auszustatten. Zudem soll das Land die Lehrerimpfungen zügig abschließen und kurzfristig mehr Personal in die Schulen holen, um die Folgen der Pandemie mit den Schülerinnen und Schülern aufzuarbeiten. Da es auf dem Markt nicht genügend Lehrkräfte gebe, müsse man eben auf Lehramtsstudenten oder Pensionäre zurückgreifen, sagte Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Lehrerorganisationen am Dienstag in Hannover. Möglich sei es auch, dass pädagogische Mitarbeiter oder Teilzeitkräfte ihre Stunden aufstockten. Gefragt seien flexible und pragmatische Lösungen. Es gehe nicht nur darum, Lerndefizite aufzuholen, sondern auch die seelischen und sozialen Folgen der Corona-Krise mit den Kindern zu bewältigen.

„Schule ist kein Wirtschaftsunternehmen“

„An das Corona-Schuljahr, das hinter uns liegt, werden wir noch Jahre zurückdenken“, sagte Alexander Zimbehl vom Beamtenbund. Auch auf das kommende Jahr blicke man mit Sorge, der Öffentliche Dienst in Niedersachsen sei chronisch unterfinanziert. Wenn jetzt auch an den Schulen gespart werden solle, wäre das fatal. Philologenchef Horst Audritz sagte: „Schule ist kein Wirtschaftsbetrieb, der Aufwand ist hoch und der Ertrag zeigt sich erst in zehn bis 15 Jahren.“

Der Ertrag in Schulen zeigt sich erst später, meint Philologenchef Horst Audritz. Quelle: Katrin Kutter

„Schlechtes Corona-Management“

Audritz warf Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ein schlechtes Krisenmanagement vor: „Das Schuljahr war ein Hin und Her, ein Auf und Ab, mehr Ab als Auf, es gab ständig neue Erlasse und Verordnungen.“ Statt auf Sicht zu fahren, wie der Kultusminister sage, sei man eher im Nebel gefahren, die Hoffnung auf Normalität habe sich nie erfüllt. Und so sei am Ende die schlechteste denkbare Variante umgesetzt worden, nämliche monatelange Schulschließungen mit Homeschooling. Präsenzunterricht mit Lehrkräften könne man nicht ersetzen, weder durch Eltern noch durch künstliche Intelligenz.

„Schüler sind im Distanzlernen einfach abgetaucht“

Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sagte, die Zahl der Schüler, die im Homeoffice abgetaucht seien, sei erheblich höher als in Präsenzzeiten. Das ziehe sich durch alle Bevölkerungsschichten, aber besonders betroffen seien Migranten und Kinder aus belasteten und benachteiligten Familien. Er rechnet mit einer deutlich höheren Schulabbrecherquote.

Viele Schüler sind abgetaucht im Distanzlernen: Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte Quelle: Katrin Kutter

Der Distanzunterricht habe es schwachen Schülern einfach gemacht, sich herauszuziehen, auf Abstand zur Schule zu gehen, viele Lehrkräfte seien nicht mehr an die Jugendlichen herangekommen. Wichtig sei es, dass die Milliardenhilfe, die der Bund zum Aufholen der Lerndefizite bereitstelle, in die Schulen und nicht in private Nachhilfe-Institute fließe.

„WLAN in allen Schulen“

Damit im Herbst nicht ein weiterer Lockdown drohe, müssten endlich alle Schulen mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden, sagte Joachim Maiß vom Verband für Lehrer an Wirtschaftsschulen. Von der Landesregierung sei diese Forderung, die auch der Landeselternrat seit Langem erhebt, aber immer rüde abgebügelt worden. „Wir können nicht bei Minusgraden die Fenster aufreißen wie im vergangenen Winter“, sagte Böse, das sei eine Zumutung, auch wenn der Kultusminister das Gegenteil behaupte.

Lüften bei Minusgraden ist eine Zumutung: Ralph Böse (re.) und Joachim Maiß von den Berufsschullehrerverbänden. Quelle: Katrin Kutter

Auch die Digitalisierung müsse endlich vorangetrieben werden: „Wir brauchen WLAN in allen Schulen und an jeder Milchkanne, damit auch in der Fläche Online-Unterricht möglich ist“, sagte Maiß.

Mehr Lehrerkräfte für kleinere Klassen gefordert

Audritz forderte, deutlich mehr Lehrer einzustellen. Schon jetzt machten Pädagogen einen Berg an Überstunden und in der Corona-Krise seien es noch viel mehr geworden. Ein Gymnasiallehrer habe im Lockdown mit rund 150 Schülern kommunizieren müssen, per Chat, Videokonferenz, E-Mail oder telefonisch. Die Doppelbelastung im Modell B mit geteilten Lerngruppen habe die Lehrkräfte ausgezehrt, sagte auch Neumann: „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind einfach platt.“

Fachlehrer fehlen an Grund- wie Berufsschulen

Seit 2002 pendele die Unterrichtsversorgung um 99 Prozent – das sei viel zu wenig, mahnte Audritz. Für das neue Schuljahr seien 1600 Stellen für die allgemeinbildenden Schulen ausgeschrieben, benötigt würden mindestens 1000 weitere, sagte Audritz. Auch die berufsbildenden Schulen bräuchten 800 zusätzliche Stellen, sagte Joachim Maiß vom Verband für Lehrer an Wirtschaftsschulen. Fachlehrer fehlten nicht nur an den Grundschulen, sagte Meyer, wo ein Viertel der Schulen im Land keinen ausgebildeten Englischlehrer hat, sondern auch an den Berufsschulen, wie Ralph Böse, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbandes betonte, etwa für Fahrzeug- oder Agrartechnik. Der Wechselunterricht in geteilten Lerngruppen hätte gezeigt, wie gut kleinere Klassen für den Lernerfolg seien.

Von Saskia Döhner