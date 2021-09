Hannover/Braunschweig

Die Brandanschläge auf die Standorte der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in Braunschweig und in Langenhagen werden am Mittwoch, 15. September, Thema in der ZDF-Kriminalsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Auch gut acht Monate nach den mutmaßlich politisch motivierten Anschlägen fehlt von den Tätern noch jede Spur.

In der Nacht zum 9. Januar hatten Brandstifter am Standort der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig schwere Schäden durch einen Anschlag verursacht. In derselben Nacht versuchten Täter auch, das Gebäude der Behörde in Langenhagen anzuzünden – doch die Brandsätze zünden nicht. Die Ermittler ordnen den Anschlag dem linksextremen Spektrum zu, tappen auf der Suche nach den Tätern aber weitgehend im Dunklen.

2500 Euro Belohnung ausgesetzt

Das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Celle erhoffen sich nun Zeugenhinweise, wenn die Brandanschläge am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY“ Thema sind. 2500 Euro Belohnung hat die Generalstaatsanwaltschaft ausgelobt. „Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind abgeschlossen und haben nicht zu konkreten Täterhinweisen geführt“, sagt Martin Appelbaum, leitender Oberstaatsanwalt, auf HAZ-Anfrage.

Auf dem Gelände der Aufnahmebehörde an der Boeselagerstraße 4 in Braunschweig wurden gegen 2.20 Uhr am 9. Januar zehn Dienstfahrzeuge und ein Anhänger in Brand gesetzt. Sie wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 500.000 Euro. An der Benkendorffstraße 24 in Langenhagen zündeten die Brandsätze nicht und wurden von Polizeibeamten auf dem Gelände entdeckt. Schaden entstand dort nicht.

Benzinkanister sichergestellt

Die Polizei konnte Tatmittel sicherstellen. Darunter befinden sich sechs schwarze Kraftstoffkanister der niederländischen Firma Jagtenberg Plastics BV aus Kunststoff mit 20 Litern Fassungsvermögen, die Teil des Brandsatzes gewesen sind. Im Juli wurden Fotos der Kanister veröffentlicht, daraus hätten sich allerdings keine neuen Hinweise ergeben, sagt Appelbaum.

In Braunschweig entstand Sachschaden von rund 500.000 Euro. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die mutmaßlichen Täter veröffentlichten noch am 9. Januar auf der linken Plattform „Indymedia“ ein Bekennerschreiben. Demnach richteten sich die Anschläge gegen die Abschiebepolitik in Deutschland und Europa. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle führt zu beiden Taten ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung beziehungsweise versuchter Brandstiftung und verfassungsfeindlicher Sabotage.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Niedersachsen unter der Telefonnummer (05 11) 262 62 42 80 sowie jede Polizeidienststelle entgegen. Die aktuelle Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ wird am Mittwoch, 15. September, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Von Manuel Behrens