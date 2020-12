Hannover

Niedersachsen bringt eine neue Düngeverordnung auf den Weg. Sie wird manchem Landwirt die Arbeit in solchen Gegenden erleichtern, die bislang als nitratbelastet galten. Denn der Anteil der sogenannten roten Gebiete wird laut Landesregierung durch eine differenziertere Betrachtung von bislang 39 auf 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niedersachsen verringert. Bauern, die Viehfutter anbauen, können sich noch mehr freuen: Zuvor galt ein Fünftel des Grünlands als belastet, jetzt sind es weniger als 3 Prozent.

Die Nitrat- und Phosphorbelastung durch die Landwirtschaft wird seit Jahren diskutiert. Die EU hat Deutschland Strafzahlungen in Höhe von 857.000 Euro pro Tag angedroht, wenn sich an der Überdüngung nichts ändert. Im Mai wurde eine bundesweite neue Düngeverordnung beschlossen, im September passierte eine Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung in den Bundesländern den Bundesrat. Auf dieser Grundlage hat das Landeskabinett am Dienstag einen Entwurf gebilligt, der jetzt in den Verbänden diskutiert werden kann. In Kraft treten soll er ungefähr im März 2021.

Neu berechnet

Durch eine mehrstufige Neuberechnung reduzieren sich die nitratbelasteten Gebiete (die Landesregierung verwendet lieber das Wort „nitratsensibel“) auf noch 796.000 Hektar der Landwirtschaftsfläche Niedersachsens. Die Regionen mit Phosphatproblemen umfassen 35.000 Hektar. Hier muss aber noch genauer hingeschaut werden, weswegen die Bauern vorläufig landesweit beim Düngen mehr Abstand zu Fließgewässern halten sollen.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) betonte am Nachmittag während einer Skype-Pressekonferenz, dass die Überdüngung mit Mineraldünger bereits deutlich gesunken sei. Während früher 80.000 Tonnen mehr Dünger ausgebracht wurde, als die Pflanzen auf den Äckern benötigten, sei der Wert jetzt auf nahezu null gesenkt worden. Niedersachsen sei damit „auf einem gutem Weg“.

Auf Betreiben der EU werden zunehmend Grundwasserreservoirs überwacht, die in unbedenklichen Gebieten liegen, aber ansteigende Werte zeigen. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) berichtete zudem, sein Haus habe die Messstellen im Land überprüfen lassen. 94,5 Prozent von ihnen hätten sich als „geeignet“ erwiesen – die Zuverlässigkeit war von der Bauernschaft immer wieder angezweifelt worden.

Landvolk nicht zufrieden

Lies und Otte-Kinast kündigten die Einrichtung einer Koordinationsstelle an, bei der sich Landwirte beraten lassen können. Bauern sind aber beispielsweise verpflichtet, mit einer Zwischenfrucht auf abgeernteten Feldern den Dünger in der Erde zu halten sowie Dünger innerhalb einer Stunde nach Ausbringung in den Boden einzuarbeiten. Das Landvolk erneuerte seine Kritik, das Raster sei zu grob, es seien auch Bauern betroffen, die gar keine Verantwortung für zu hohe Nitratbelastungen trügen.

Die pauschale EU-Vorgabe, in Regionen mit viel Nitrat 20 Prozent weniger Dünger auszubringen, lässt sich nach Einschätzung von Otte-Kinast nicht mehr kippen. Sie sprach aber von ersten Versuchen, die zeigten, wie Feldfrüchte mit 15 Prozent weniger Dünger als bisher angenommen auskämen.

Am Rand der Pressekonferenz äußerte sich auch Godehard Hennies, Geschäftsführer des niedersächsischen Wasserverbandstags. Er erinnerte daran, dass 85 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser komme, weswegen das Grundwasser geschützt werden müsse.

