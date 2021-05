Hannover

„Lassen Sie mich mit einer guten Nachricht beginnen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zur Eröffnung der Corona-Sondersitzung des Landestages am Dienstag: „Wir haben die dritte Welle überwunden.“ Innerhalb von vierzehn Tagen seien die Infektionsraten um dreißig Prozent in Niedersachsen zurückgegangen. Der durchschnittliche Inzidenzwert liege derzeit bei 84.

Die Sondersitzung im Livestream:

Weil mahnte dennoch, weiter vorsichtig zu bleiben. „Vorsicht ist in der derzeitigen Situation aber auch im Interesse der Branchen“, sagte Weil. Denn eine erneute Schließung nach einer kurzen Öffnung könne in niemandes Interesse sein. So rechtfertigte Weil auch die Regelung, dass vorerst nur „Landeskinder“ Urlaub in niedersächsischen Touristenorten machen könnten. Es gehe hier darum, die Voraussetzung zu schaffen, damit man den Sommer möglichst frei genießen könne.

Wesentlicher Bestandteil der niedersächsischen Politik sei ein ausgefeiltes Testkonzept. Die Tests würden nicht nur Sicherheit im Einzelfall schaffen sondern lieferten auch ein frühzeitiges und besseres Bild der Lage. Weil warnte vor einer Neiddebatte zwischen bereits Geimpften und noch nicht Geimpften. „Wer das auf Neid reduziert, macht etwas falsch. Denn es geht um Gerechtigkeit. Wer noch nicht geimpft ist, hat ja nichts falsch gemacht, sondern war schlicht noch nicht dran.“

Grüne: Es fehlt eine klare Perspektive

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, warf Weil vor, viel zu spät reagiert zu haben. „Hätten wir früher konsequenter gehandelt, wären uns Monate einer Hängepartie erspart geblieben.“ Es fehle auch eine klare Zielperspektive. Weil stochere noch immer im Nebel, öffne aber alles. Hamburg warf der Regierung auch eine mangelhafte Kommunikation der Regelungen vor. So sei anfangs etwa kommuniziert worden, Sport sei draußen mit 35 Personen möglich, aber laut Verordnung seien nur Gruppen bis zu 30 gestattet. Weil solle sich nicht für einen Stufenplan abfeiern lassen, der zu spät komme.

SPD: Beim Impfen machen wir Tempo

SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder fragte, was denn die Grünen eigentlich wollten. „Ist es Wunsch der Grünen, einen absoluten Shutdown zu machen, bis wir bei den Inzidenzwerten bei Null sind?“ Die Grünen hätten die Regierung ruhig einmal loben können. Die Landesregierung habe Wort gehalten und mache beim Impfen richtig Tempo. „Wir sind im Bundesvergleich jetzt auf Platz 5“, sagte Modder. Wie lange wollten eigentlich die Grünen warten, bis es Schritte in die Normalität gebe, sagte Modder an die Adresse der Opposition.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner begrüßte den Stufenplan für Öffnungen, kritisierte aber viele Unstimmigkeiten im Detail. So sei es nicht überzeugend, wenn Gottesdienstbesuche ohne Tests möglich seien aber nicht der Besuch von Museen, Theatern oder Gaststätten. „Auch die Betreiber von Museen oder Gaststätten können sich auf Grundrechte berufen.“ Ein „Stück aus dem Tollhaus“ sei die Landeskinder-Regelung im Tourismusbereich, sagte Birkner. Denn was habe die Herkunft eines Touristen mit der Antseckungsgefahr zu tun?

Impf-Priorisierungen noch zeitgemäß?

CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer sagte, Ministerpräsident Weil habe einen ausgesprochen mutigen Einstieg für seine Regierungserklärung gewagt. Dass es so schnell zu Lockerungen kommen könne, habe er vor drei Wochen noch nicht erwartet, zeige aber die Dynamik des Geschehens. Toepffer thematisierte erneut die Frage der Priorisierungen bei den Impfungen. „Nachdem die Älteren geimpft sind, wird die Priorisierung immer mehr zum bürokratischen Ballast“, sagte Toepffer.

Von RND/dpa/Michael B. Berger