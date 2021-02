Stade

Mehr als drei Zentner Drogen im Verkaufswert von 1,5 Millionen Euro hat die Polizei bei Durchsuchungen im Landkreis Stade sichergestellt. Zwei Brüder im Alter von 24 und 36 Jahren seien festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Unterstützt von einem Mobilen Einsatzkommando (MEK) hatten die Beamten am Vortag vier Wohnungen in Horneburg und Nottensdorf durchsucht. In einem Versteck wurden etwa 80 Kilo Marihuana, 53 Kilo Haschisch, 15 Kilo Amphetamine, 12 Liter Codein und weitere 14 Kilo zunächst unbekannter Mittel gefunden. Dazu kamen 900 Gramm Kokain, Chemikalien zur Herstellung von Drogen, eine Schusswaffe und andere Beweismittel.

„Mit Abstand die größte Menge, die wir in einem Einzelfall sicherstellten konnten“

„Das ist mit Abstand die größte Menge von Drogen, die wir hier im Rahmen von Ermittlungen in einem Einzelfall sicherstellten konnten“, sagte ein Polizeisprecher. „Nach unseren ersten Schätzungen haben die sichergestellten Drogen und Materialien einen Straßenverkaufswert von fast 1,5 Millionen Euro.“

Von RND/lni