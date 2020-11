Hannover

Wie geht Schwimmunterricht im Winter ohne anschließendes Haareföhnen? Ist Sport mit Maske zumutbar? Wie findet man heraus, ob Schüler und Lehrer in den Herbstferien nicht doch im Risikogebiet waren? Nie war der Beratungsbedarf der Schulleiterinnen und Schulleiter so hoch wie in den vergangenen sechs Monaten, seitdem die Corona-Krise auch die Schulen vor erhebliche organisatorische Herausforderungen stellt. „Sobald der Kultusminister vor die Presse tritt und neue Regelungen erklärt, klingeln nach wenigen Minuten bei uns die Telefone“, sagt Carsten Kliegelhöfer vom Verband Schulaufsicht, „und Rektoren fragen nach, wie denn bestimmte Vorgaben genau gemeint seien.“ Die ersten Fragen kämen bereits, während die Pressekonferenz noch liefe. Der 47-jährige ehemalige Förderschulleiter arbeitet in der Außenstelle Oldenburg der Landesschulbehörde Osnabrück und ist seit Februar mit Andrea Maria Halden das neue Führungsduo des Verbandes. Die 51-Jährige ist bei der Regionalabteilung Hannover vor allem für Brennpunktgrundschulen zuständig.

„Beratung, nicht Aufsicht ist das Gebot der Stunde“

Mächtig geärgert haben sich die beiden schulfachlichen Dezernenten über einen Brief von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) an die Schulen. Darin heißt es, der schulaufsichtliche Charakter der Dezernentinnen und Dezernenten müsse in dieser Zeit hinter dem beratenden und unterstützenden Charakter zurückstehen. „Das Gebot der Stunde ist, dass die Schulen die größtmögliche Unterstützung und Rückendeckung erhalten, und die wird von der Niedersächsischen Landesschulbehörde gewährleistet werden“, schreibt Tonne.

Kennt Minister eigenes Leitbild nicht?

Offenbar kenne der Minister das Leitbild seiner nachgeordneten Behörde nicht, rügte der Verband umgehend in einer Pressemitteilung. Beratung komme bei den Dezernenten immer an erster Stelle. Es sei fraglich, ob die Dezernenten und Dezernentinnen noch die notwendige Rückendeckung durch den Minister hätten. Im Übrigen garantierten die Beamten die gewünschte Erreichbarkeit mit ihren privaten Mobiltelefonen, Diensthandys stelle ihnen das Land nicht zur Verfügung. Der Verband vertritt gut die Hälfte der insgesamt rund 120 schulfachlichen Dezernenten in Niedersachsen.

Der Streit kommt mitten in einer Zeit des Umbruchs: Denn seit einem Jahr wird die Schulbehörde umstrukturiert, aber Anfang Dezember sollen statt der vier Regionalabteilungen, die es bislang in Hannover, Osnabrück, Braunschweig und Lüneburg gibt, sogenannte Landesämter entstehen, die direkt dem Kultusministerium unterstehen.

Tonne : „Formulierung etwas unglücklich“

Inzwischen haben sich der Minister und die Vorsitzenden des Verbandes Schulaufsicht zu einem Aussöhnungsgespräch getroffen. Der Minister habe ihnen seine Wertschätzung versichert, sagten Halden und Kliegelhöfer anschließend. Vielleicht sei sein Brief etwas unglücklich formuliert gewesen, habe Tonne gesagt, Kritik an den Beamten sei das auf keinen Fall gewesen. Bei Halden und Kliegelhöfer war es aber genau so angekommen. Man habe verabredet, sich jetzt regelmäßig alle sechs Monate zu einem Gespräch zu treffen. Zudem müsste der Informationsfluss besser werden. „Ich kann nur Schulleiter umfassend beraten“, sagt Kliegelhöfer, „wenn ich vorab und nicht zeitgleich über neue Regelungen informiert werde.“ Die Dezernenten verstehen sich als Bindeglied zwischen Ministerium und Schulen.

„Wir sind die Hausärzte der Behörde“

Schulleiter gehen laut Halden und Kliegelhöfer ganz unterschiedlich mit der aktuellen Situation um: Je nach Charakter seien die einen gelassener, die anderen aufgeregter. Neben Corona laufe das „normale Geschäft“ weiter, sagt Halden und meint damit Themen wie Unterrichtsversorgung und Personalplanung, aber der Großteil sei eben doch Beratung in der Corona-Krise: „Wir sind die Hausärzte der Behörden.“ In den vergangenen Monaten sei die Nervosität allgemein größer geworden, die Schulen wollten sich richtig verhalten, Rektoren stünden unter einem „enormen Entscheidungsdruck“. Das dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern.

