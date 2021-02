Landesschülerrat und Lehrergewerkschaft fordern Absage aller Abschlussprüfungen

Hannover

Weil Zehntausende Schüler in der Corona-Pandemie teils seit Wochen und Monaten im Distanzunterricht sind, fordert der Landesschülerrat die Absage aller Abschlussprüfungen an allgemeinbildenden Schulen in diesem Frühjahr. Stattdessen sollte für die Neunt- und Zehntklässer an den Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen das zweite Halbjahr bis zum 25. Juni und das vierte Semester für die Abiturienten bis zum 11. Juni verlängert werden. Das sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates, Florian Reetz, am Freitag in Hannover.

Die Abschlussnote solle zu dem bisher üblichen Anteil aus den Halbjahresnoten gebildet werden. Und der Prüfungsanteil, der im Abitur etwa ein Drittel der Gesamtnote ausmacht, solle grundsätzlich aus den Halbjahresnoten der Prüfungsfächer gebildet werden.

Anzeige

Für Schulen in freier Trägerschaft, wie etwa Waldorfschulen, an denen die Abschlussnote allein durch die Prüfungen ermittelt wird, soll nach Ansicht der Schülervertreter eine Extra-Lösung gefunden werden. Auf alle Fälle müssten Schüler die Chance zu einer freiwilligen mündlichen Nachprüfung erhalten. Noch im Februar müsste das Land eine endgültige Entscheidung zu den Prüfungen fällen, forderte Reetz.

GEW unterstützt Forderungen der Schüler

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unterstützt den Vorstoß des Landesschülerrates. Es müsse sichergestellt werden, dass das Abitur dennoch bundesweit anerkannt werde, sagte die GEW-Vorsitzende Laura Pooth. Auch für die vorgeschriebenen Kammerprüfungen an den berufsbildenden Schulen dürfe den Schülerinnen und Schülern durch die Corona-Krise kein Nachteil entstehen.

Zuvor hatte auch schon der Schulleitungsverband die Absage der Prüfungen gefordert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) beharrt bisher darauf, dass die Schüler ein Recht auf Prüfungen hätten, die Aufgaben seien angepasst worden, die Schüler in Abschluss- und Abiturklassen hätten auch schon seit Anfang Januar im Wechselmodell Unterricht.

Von Saskia Döhner