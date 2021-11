Hannover/Rehburg

Dieser Novembertag, kühl, feucht und grau, kann für Michael Kalla kaum besser sein. „Mensch“, sagt Rehburgs Pastor, „Mensch …“ Mehr Worte hat er noch nicht angesichts der guten Nachricht, die er eben erhalten hat: Das seit vielen Jahren verschollene Altarbild seiner Kirchengemeinde ist wieder aufgetaucht.

Thorsten Albrecht, Leiter des Kunstreferats der Landeskirche Hannover, ist ähnlich fassungslos wie Kalla. Was dem Pastor noch bevorsteht, kann er aber schon genießen: Er lüpft einen Zipfel des Bettlakens, das über dem nahezu mannshohen Bild hängt. Darunter kommt die Abendmahlsdarstellung zum Vorschein, die alle endgültig verschollen wähnten. „So etwas ist mir in meinen 14 Jahren hier im Amt noch nie passiert“, sagt er kopfschüttelnd.

Was ihm noch nie passiert ist, begann 1999. Damals musste die Rehburger Kirche umfangreich saniert werden. Um Geld zu sparen, krempelte der Kirchenvorstand die Ärmel hoch und räumte die Kirche selbst leer.

Das Altarbild: Ein Dachbodenfund in der Kirche

Beim Stöbern zogen die Vorsteher so einiges hervor, was irgendwann abgestellt worden war. Sie nutzten die Gelegenheit, um einen Sperrmüllhaufen aufzuschichten, auf dem auch eine alte Leinwand landete – 1,50 Meter hoch, 90 Zentimeter breit, rissig und mit staubschwarzer Oberfläche. Zwei, drei Tage später begann es zu regnen. Auch auf die Leinwand, von der schwarze Schlieren liefen. Darunter lugte ein Gemälde hervor.

Was lag näher, als diese Leinwand Restaurator Paul-Uwe Dietzsch zu zeigen, der ohnehin mit Restaurierungen in der Kirche beauftragt worden war? Dietzsch war sich sicher, dass unter Staub und Dreck ein Altarbild verborgen lag. Eine Abendmahlsdarstellung, deren Größe genau dem Bild mit dem Gekreuzigten entsprach, vor dem sich in Rehburg die Gläubigen beim Kirchgang versammelten.

Die Neugierde von Dietzsch war geweckt. Er bat darum, das Bild in sein Atelier in Grasberg mitnehmen zu dürfen, um es genauer zu untersuchen. Der Kirchenvorstand hatte nichts dagegen. Wenig später schickte er ein Angebot für die Restaurierung. Auf das die Kirchengemeinde nicht reagierte.

Rehburgs Gemeinde vergaß das Altarbild

„Und dann“, sagt Kalla, „ist das Bild in der Rehburg wohl schlicht und einfach vergessen worden.“ Ein Auftrag an Dietzsch zum Flicken der Risse, zur Reinigung der Oberfläche und zum Auffrischen der Farben sei jedenfalls nie erteilt worden.

War es reine Neugierde von Dietzsch, die ihn dazu brachte, die Arbeiten dennoch auszuführen? Die Unbedarftheit des Künstlers gegenüber dem formellen wirtschaftlichen Vorgang? Fragen, die nicht mehr gestellt werden können. 2009 starb der Restaurator.

Zuvor startete er aber zwei Versuche, das in neuem Glanz strahlende Altarbild den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben und Lohn für seine Arbeit zu bekommen. Der erste Versuch erfolgte 2004 im landeskirchlichen Kunstreferat, dem er mitteilte, dass er der Gemeinde einen Preisnachlass gewähren wolle, wenn sie das Bild selbst bei ihm abhole. Der zuständige Mitarbeiter setzte sich mit der Kirchengemeinde in Verbindung. Die wieder nicht reagierte.

Kirchengemeinde wollte Restaurierung nicht finanzieren

Noch einmal versuchte Dietzsch 2005 sein Glück, mit einem Anruf bei einem Rehburger Kirchenvorsteher. Der antwortete lapidar, dass Dietzsch das Bild in seinem Atelier hängen lassen solle. Momentan habe die Gemeinde kein Geld.

Ab diesem Zeitpunkt geriet der nahezu spektakuläre Dachbodenfund in seinem Heimatort komplett in Vergessenheit. Auch, weil Kirchenvorstand und Pastor wechselten. Bis 2016 der Vorsitzende des Rehburger Bürger- und Heimatvereins, Fritz Mackeben, im Landeskirchenamt Hannovers recherchierte und über eine dünne Akte mit dem Vorgang zum Altarbild stolperte. Etwas, wovon weder er noch Kalla jemals gehört hatten. Kalla begann nachzuforschen, fand mit Albrechts Hilfe heraus, dass das Bild vermutlich 1748 in der neu errichteten Kirche Einzug gehalten hatte. Wann und weshalb es ausgetauscht wurde? Dazu fand keiner der Männer einen Hinweis.

1748 von königlichem Maler angefertigt?

Albrecht schätzt die Entstehung des Werkes auf Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Malweise sei gekonnt, der Maler habe eine gute Ausbildung gehabt. Da das hannoversche Königshaus den Bau der Rehburger Kirche unterstützte, schließt er nicht aus, dass einer der königlichen Maler den Pinsel ansetzte. Kein Fund, der der Entdeckung eines Rembrandts gleicht, aber ein Stück Rehburger Geschichte, das es auf jeden Fall zu erhalten gelte.

Über Jahre hatte Michael Kalla nicht mehr als eine Fotografie des Altarbildes. Demnächst hält das Original in Rehburgs Kirche Einzug. Quelle: Beate Ney-Janßen

In den folgenden Jahren zogen Kalla und Albrecht an einem Strang und gingen auf eine kleine Odyssee. Zu der Erbin von Paul-Uwe Dietzsch, seiner Tochter, von der sie lediglich eine E-Mail hatten und trotz diverser Nachfragen kaum Auskunft bekamen. Sie suchten weiter, machten Dietzsch Schwägerin ausfindig. Von ihr erfuhren sie, dass ein Lager mit Bildern des Restaurators noch existiert. Sie zeigte sich hilfsbereit und machte sich auf die Suche. Um schließlich mitteilen zu müssen, dass sie rein gar nichts gefunden habe. Sollte das Bild endgültig verschwunden sein? Dabei waren sich beide Männer sicher gewesen, dass es in Dietzsch Nachlass sein müsse.

Naheliegende Suche im Archiv ganz zum Schluss

Weshalb Albrecht dennoch an einem trüben Novembertag einen seiner Mitarbeiter bat, noch einmal im landeskirchlichen Archiv nachzusehen, weiß er nicht. „Ich hatte so ein Gefühl“, sagt er. Eine Stunde später rief er Kalla an: „Wir haben das Altarbild gefunden!“ Was sie gesucht hatten, lehnte all die Jahre von einem Bettlaken verhüllt an einer Wand im Archiv.

„Es war kein Zettel angeheftet, keine Notiz dabei“, beteuert Albrecht. Er geht davon aus, dass Dietzsch das Bild nach seinem letzten Kontakt zur Rehburger Gemeinde zur Landeskirche brachte. Resigniert, weil alle seine Bemühungen fehlgeschlagen waren. Wer es in Empfang nahm, wie es im Archiv landete? Ein einziges Rätsel.

Kalla will das Altarbild zurück nach Rehburg holen. Dort will er mit dem Kirchenvorstand überlegen, wie es präsentiert werden soll. Wird es gegen die Kreuzigungsszene über dem Altar ausgetauscht? Oder bekommt es einen anderen Platz? Auch die Frage der Bezahlung für die Restaurierung ist noch offen. Ist sie jemals erfolgt? Albrecht zieht unterdessen Konsequenzen aus der Affäre: Er will alle Bestände des Archivs durchforsten und nach weiteren unbekannten Objekten suchen. Damit so etwas nicht wieder passiert.

Von Beate Ney-Janßen