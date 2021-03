Hannover

Nach der Verwirrung um Geschäftsöffnungen in sogenannten Hochinzidenzkommunen ist die niedersächsische Landesregierung um Klarstellung bemüht. Es dreht sich um die Frage, was mit „Bemusterungs- und Anprobeterminen“ gemeint ist. Diese sollen nämlich auch in Kreisen und Städten erlaubt sein, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt – im Gegensatz zu Einkäufen in regulären Kleidungsgeschäften. So sieht es die neue niedersächsische Corona-Verordnung vor, die am Montag in Kraft getreten ist.

Was ist mit Anprobetermin gemeint?

Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, ist unter Anprobetermin zu verstehen, dass „ein individuell für den jeweiligen Kunden bestelltes Kleidungsstück anprobiert werden muss“ – etwa ein Hochzeitskleid, ein Anzug oder Arbeitskleidung. Das gelte aber nicht für das Anprobieren von Jeans, T-Shirts oder Pullovern in normalen Bekleidungsgeschäften. Dies ist in Niedersachsen nur erlaubt, wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt und die Kunden Termine machen.

„Würde man den Begriff Anprobetermine auch auf diese Bereiche ausdehnen, würde das de facto eine Öffnung von weiten Teilen des Einzelhandels bedeuten“, sagte eine Regierungssprecherin. Das sei allerdings in Kommunen, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liege, nicht zu verantworten. Die Landesregierung bat Geschäftsinhaber und Kunden noch um ein wenig Geduld.

Was ist Bemusterung?

Für Unklarheiten hatte auch der Begriff „Bemusterungstermin“ gesorgt. Damit ist laut Landesregierung die Begutachtung von Einrichtungsgegenständen wie Türen, Fenster, Bodenbeläge oder Sanitärartikel gemeint. Nicht darunter falle die „Inaugenscheinnahme von sonstigen Möbeln wie Sofas oder Tischen“. Die Bemusterungsregelung sei „also kein Einfallstor für die Öffnung von Möbelhäusern“.

In der Region Hannover hatten am Montag zunächst mehrere Geschäfte geöffnet und Kunden empfangen. Auch Möbelhäuser öffneten zum Terminkauf und beriefen sich auf unklare Regelungen seitens des Landes.

Wegen der als äußerst aggressiv und ansteckender als das ursprüngliche Virus geltenden Virus-Mutanten müsse alles getan werden, eine zu starke Ausbreitung dieser Mutanten und einen dramatischen Anstieg der Neuinfektionen zu verhindern, teilte die Landesregierung mit.

Von dpa/rah