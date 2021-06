Hannover

Das Landeskriminalamt Niedersachsen will sich für die Zukunft rüsten. Durch die erste Umstrukturierung in 15 Jahren soll der Kampf gegen Cybercrime, Banden und Kinderpornos deutlich verbessert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Mitarbeiter künftig nach Aufgaben eingesetzt werden – und nicht mehr nur noch streng nach Deliktfeld. Zudem soll der Staatsschutz zur Verhinderung politischer Kriminalität gestärkt werden. Die Umbaupläne sehen auch 70 zusätzliche Beamte vor.

Heutzutage müsse sich die Polizei unter anderem mit Deliktfeldern herumschlagen, die es bei der letzten Reform des Landeskriminalamts (LKA) im Jahr 2006 noch gar nicht gab: etwa Cyberangriffe auf Unternehmen oder kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser. „Eine kleine ungesicherte Hintertür reicht, um an viele sensible Daten zu kommen“, sagt Innenminister Boris Pistorius (SPD). Aus diesem Grund verfügt das LKA ab sofort über eine 24 Stunden am Tag einsatzbereite sogenannte Quick-Reaction-Force, die gehackten Unternehmen schnell mit ersten Hilfsmaßnahmen und Ratschlägen zur Seite stehen soll.

„Weniger interne Nahtstellen“

Oberste Maßgabe dabei: Wissen zentralisieren, schneller werden. „Cybercrime erfordert Flexibilität“, sagt LKA-Chef Friedo de Vries. Früher konzentrierten sich die einzelnen Dezernate bloß auf ihre Deliktsfelder wie Organisierte Kriminalität oder Clanaktivitäten – mit eigenen Analyseteams. Das alles soll nun die neue Abteilung 6 „Digitales Service- und Kompetenzzentrum“ übernehmen und bündeln. Ein zentrales Staatsschutzdezernat wird zudem rechten und linken Extremismus, Islamismus sowie Antisemitismus umfassen. „Weniger interne Nahtstellen“ nennt das Landespolizeipräsident Axel Brockmann.

Landespolizeipräsident Axel Brockmann (links) und LKA-Chef Friedo de Vries bei der Vorstellung der neuen Pläne. Quelle: Peer Hellerling

Um auch bei Kinderpornografie noch besser aufgestellt zu sein, gibt es nun eine eigene Ermittlungsgruppe im Darknet. Wegen der immensen Datenflut setzt das LKA zudem schon seit 2020 bei der Auswertung künstliche Intelligenz ein, die Tausende Fotos und Videos binnen kürzester Zeit grob sichtet. Durch die weitere Bündelung sollen die Ermittlungen noch effektiver werden, ebenso der Austausch etwa mit dem Bundeskriminalamt.

Auch der Bereich der verdeckten Ermittlung soll auf die virtuelle Welt ausgeweitet werden. Die Gewerkschaft der Polizei mahnt an dieser Stelle, die 70 neuen LKA-Stellen nicht durch Einsparungen oder zulasten anderer Polizeireviere zu schaffen. Denn dort fallen Folgeermittlungen an, die ebenso Personal erfordern.

Letzte Reform älter als das iPhone

Laut Pistorius konnte niemand ahnen, „wie intensiv und unfassbar dramatisch sich unser Leben durch die Digitalisierung verändert“. Beispielsweise erschien 2007 das erste iPhone – also nach der letzten LKA-Reform. Der gesamte Fortschritt habe nicht nur Gutes, sondern auch viele Schattenseiten. De Vries: „Die Delikte bedeuten einen hohen Ermittlungsaufwand, und die Spuren führen nicht selten um den ganzen Globus.“

Von Peer Hellerling