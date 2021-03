Göttingen

„Stadt, die Wissen schafft“ – so lautet seit vielen Jahren der Werbeslogan der Stadt Göttingen. Der Spruch bringt auf den Punkt, womit Göttingen besonders punkten kann: mit einer traditionsreichen Universität, exzellenten Forschungsinstituten und einer stattlichen Zahl an Nobelpreisträgern und renommierten Wissenschaftlern. Jetzt soll ein markanter Neubau im Süden der Innenstadt dafür sorgen, dass Göttingen auch noch eine Top-Adresse für Kunstinteressierte aus aller Welt wird: Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das Kunsthaus Göttingen in der Düsteren Straße fertiggestellt. Am Montag übergab die als Bauherrin fungierende Stadt Göttingen das neue Ausstellungsgebäude an die Kunsthaus Göttingen gGmbH. Ab Mitte Mai sollen in dem Kunsthaus – soweit es die Pandemielage zulässt – jährlich bis zu vier Ausstellungen mit hochkarätiger internationaler Gegenwartskunst gezeigt werden.

Gleich das erste Ausstellungsprojekt macht deutlich, in welcher Liga Göttingen künftig in Sachen Kunst mitspielen will: Zur Eröffnung werden unter dem Titel „You are the weather“ Zeichnungen, Fotografien und Buchkunst von Roni Horn gezeigt. Die New Yorker Konzeptkünstlerin ist mit ihren Werken in allen großen Museen in Europa und den USA vertreten, unter anderem im Museum of Modern Art (MoMA) und im Guggenheim Museum in New York, in der Tate Modern in London und im Kunstmuseum Basel.

Gute Kontakte zur Kunstszene: Verleger Gerhard Steidl. Quelle: Hubert Jelinek

Dass in Göttingen demnächst eine Einzelausstellung einer Künstlerin dieses Formats zu sehen sein wird, ist nicht zuletzt den weltweiten Kontakten eines Göttinger Verlegers zu verdanken: Gerhard Steidl, Geschäftsführer des ebenfalls in der Düsteren Straße ansässigen Steidl Verlags, hat sich mit seinen aufwendig gestalteten Kunst- und Fotobänden großes Renommee in der internationalen Kunstszene erworben. Regelmäßig kommen berühmte Künstler und Fotografen aus aller Welt nach Göttingen und arbeiten dann gemeinsam mit dem Verleger an jedem Detail ihrer Bücher. Steidls Verlagsprogramm umfasst so berühmte Namen wie Ed Ruscha, Robert Frank, Juergen Teller, Ellsworth Kelly, Robert Adams, Joel Sternfeld, Richard Serra, Walker Evans und Karl Lagerfeld. Steidl ist nicht nur ein umtriebiger Verleger und leidenschaftlicher Drucker, sondern kuratiert auch Ausstellungen und besitzt selbst diverse Kunstsammlungen, unter anderem von Werken von Joseph Beuys, Klaus Staeck und Marcel Broodthaers.

„Kafka´s Palindrome“ von Roni Horn 1995 in der Kestnergesellschaft.. Quelle: Rüdiger Bubbel

Steidl war es auch, der die Idee hatte, im Süden der Göttinger Innenstadt ein Kunstquartier (KuQua) anzusiedeln, mit dem neuen Kunsthaus als Mittelpunkt. Die Idee ist bereits 50 Jahre alt: 1971 habe er mit einigen Mitstreitern in Göttingen einen Kongress zum Thema „Die Kunst, eine Stadt zu bauen“ veranstaltet, erzählte er bei der Übergabe. Der Kongress setzte einen Kontrapunkt zu den damaligen fatalen städtebaulichen Fehlentscheidungen, eine davon war der Abriss des historischen Reitstallviertels. „Kunst gehört ins Stadtzentrum“, das sei schon immer seine Überzeugung gewesen.

Kritik an der Architektur

Wie immer bei solchen Projekten, stieß auch dieses auf einige Widerstände. Kritiker bemängelten nicht nur die Kosten in Millionenhöhe, sondern auch die Architektur. Die graue Fassade, die spärlichen Fenster, die im Vergleich zum benachbarten winzigen Günter-Grass-Haus enorme Gebäudehöhe – dieser deutliche Kontrast zu der Altstadtbebauung gefällt nicht jedem. Dabei nimmt das moderne viergeschossige Haus mit Spitzdach auch Bezug auf die Historie: Der gerillte Putz und die abgestuften Stockwerke, deren Grundfläche sich nach oben hin erweitert, wecken Erinnerungen an einstige Lagerhäuser.

Der Bau verfügt über drei etwa 120 Quadratmeter große und 3,20 Meter hohe Galerieräume. Im Dachgeschoss gibt es zudem ein etwa 100 Quadratmeter großes Forum, in dem Workshops und Sonderveranstaltungen stattfinden sollen. Das Ausstellungsprogramm hat einen klaren Schwerpunkt: Gezeigt werden sollen Arbeiten auf Papier, Fotografie und neue Medien. Hierfür herrschten aufgrund innovativer Lüftungs- und Klimatechnik und hervorragender Lichtverhältnisse geradezu ideale Bedingungen, schwärmte Gerhard Steidl: „Das ist sensationell gut geworden.“ Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler zeigte sich ebenfalls begeistert. Nach der Pandemie werde sich zeigen, welche Bedeutung Kunst für die Wiederbelebung der Innenstadt habe.

Die Stadt Göttingen hat Fördermittel von privaten Unternehmen und dem Bund erhalten. Quelle: Hubert Jelinek

Die Stadt hat für das Kunsthaus 4,5 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ erhalten. Die Kommune will den Betrieb jährlich mit 180.000 Euro unterstützen. Daneben gibt es auch zahlreiche private Förderer. Der Duderstädter Unternehmer Hans-Georg Näder unterstützte den Bau mit einer Großspende in Höhe von einer Million Euro. Das Göttinger Biotech-Unternehmen Sartorius wird fünf Jahre lang für die Eintrittsgelder aufkommen. Damit habe jeder die Chance, dieses einzigartige kulturelle Angebot zu nutzen, sagte Sartorius Vorstandsvorsitzender Joachim Kreuzburg.

Neben dem großen Kunsthaus gibt es noch ein weiteres „Kunsthäuschen“, den „Jim-Dine-Pavillon“. Der US-amerikanische Künstler Jim Dine hat bereits seit längerer Zeit auch ein Atelier in Göttingen, in dem er mehrmals im Jahr arbeitet. Dine fühlt sich der Stadt Göttingen nicht zuletzt wegen der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Steidl Verlag verbunden und hat ihr deshalb seine Rauminstallation „Poet Singing (The Flowering Sheets)“ geschenkt. Für dieses Kunstwerk wurde im Innenhof des Kunsthauses ein Pavillon errichtet, der ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Von Heidi Niemann