Wie geht es weiter an den Schulen in Hannover und Niedersachsen? Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht im Interview über die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie und warum er Präsenzunterricht bevorzugt.

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, kommt in die Landespressekonferenz im Landtag Niedersachsen. Nach anhaltender Kritik am Corona-Schutz an niedersächsischen Schulen will die Landesregierung 45 Millionen Euro für weitere Maßnahmen bereitstellen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa