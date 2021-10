Hannover

An Tag zwei nach dem Brand des Gefahrgut-Transporters auf der A7 bei Hannover ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg wieder frei. Am Freitagnachmittag hat die Polizei die Sperrungen aufgehoben. Noch am Morgen hatte sich ein Stau von rund drei Kilometern Länge gebildet.

Inga Fahlbusch, Sprecherin der Autobahn GmbH, gab am Freitagmittag Entwarnung. „Die Fahrbahn wird heute nochmal gesäubert. Und ab 20 Uhr sind alle drei Fahrspuren wieder frei.“ Die stark alkalische Mischung sei „sehr, sehr giftig“ gewesen. Um 12.15 Uhr stand fest: Die Fahrbahndecke muss nicht erneuert werden. Das hätte für längere Zeit enorme Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Kirchhorst bedeutet. Dann ging es doch schneller – um 16 Uhr war die Teilsperrung aufgehoben.

Luftaufnahme vom Unglücksort: Zwei Tage lang war die Autobahn nach dem Lkw-Brand nicht befahrbar. Quelle: Feuerwehr Lehrte

Standstreifen bleibt weiterhin gesperrt

Eine kleine Einschränkung vermeldete die Pressesprecherin dennoch. „Der Standstreifen bleibt an der Unfallstelle bis Montag gesperrt.“ Erst dann werde entschieden, was mit dieser Spur geschehen werde. Laut Polizei müsse eventuell auch eine Schutzplanke ausgetauscht werden, darum würde sich am Montag dann die Autobahnmeisterei kümmern.

Es hatte bis Donnerstagabend gedauert, bis zunächst das verkohlte Gefahrgut – Kaliumhydroxid – entsorgt war und der ausgebrannte Lastwagen geborgen werden konnte. Die Arbeiten dauerten bis weit nach Einbruch der Dunkelheit. „Deshalb war es nicht mehr möglich, zu überprüfen, ob die Fahrbahn beim Brand beschädigt worden war“, sagt die Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, Janique Bohrmann.

Die Polizei Hannover teilte am Freitag mit, dass es im Bereich der Unfallstelle doch zu einer Kontamination des Erdreichs gekommen sei. „Es wird dort noch ein Erdaushub erfolgen müssen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Verkehrslage entspannt

Am Morgen meldete die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen lediglich drei Kilometer Stau zwischen den Autobahnkreuzen Ost und Kirchhorst. „Die Verkehrslage ist zurzeit entspannt“, sagt Bohrmann. Im Gegensatz zu Mittwoch und Donnerstag: Da hatte das Nadelöhr auf der A7 auch auf der A37 und der A2 sowie auf allen umliegenden Strecken zu einem Verkehrschaos geführt.

Von Peer Hellerling und Britta Mahrholz