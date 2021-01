Im Kreis Gifhorn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 258,3. Am Montag wollen Behörden erklären, ob die Bewegungseinschränkung auf einen 15-Km-Radius verfügt wird. Auch Cloppenburg und Wittmund liegen knapp unter dem Grenzwert. In der Region Hannover erreichte die Inzidenz am Sonntag 159,8.