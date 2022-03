Riepe

Ein Rettungshubschrauber ist bei einem Einsatz im Landkreis Aurich auf einem Holzpfahl gelandet und beschädigt worden. Aufgrund eines ärztlichen Notfalls war der Hubschrauber in der Nacht zum Sonntag in Riepe auf einem Feld gelandet, teilte die Polizei mit. Mitten auf dem Wiesenstück befand sich ein Holzpfahl, den der Pilot in der Dunkelheit übersah. Der Pflock bohrte sich durch den Boden des Rettungshubschraubers in das Führercockpit. Verletzt wurde niemand. Der Hubschrauber darf nun nicht mehr fliegen und muss von einem Tieflader abtransportiert werden.

Eigentlich darf ein Rettungshubschrauber bei Dunkelheit nur auf einem Flugplatz landen. Da der ärztliche Notfall ein Kind betraf, hatte der Pilot aber eine Ausnahme gemacht. Das Kind wurde zuerst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und von dort mit einem anderen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von RND/lni