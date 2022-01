Hannover

Zahlreiche Betriebe werden nach Einschätzung von Experten die Umstellung auf eine klimagerechtere Landwirtschaft nicht bewältigen können. „Die Dekarbonisierung wird den Strukturwandel deutlich beschleunigen“, sagte Christian Janze von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young (EY) bei der Vorstellung des neuen „Konjunkturbarometers Agribusiness in Deutschland“. Viele Landwirte könnten oder wollten die notwendigen Investitionen nicht mehr aufbringen. Die Zahl der Betriebe werde sich voraussichtlich „deutlich verringern“. Die Studie wurde von EY und der Universität Göttingen erstellt.

Emissionen müssen sinken

Damit die weltweiten Umweltziele erreicht werden könnten, müssten auch in der Landwirtschaft die klimaschädlichen Emissionen stark reduziert werden, hieß es. In Deutschland trügen die Tierhaltung und der Einsatz von Düngemitteln erheblich zu den Emissionen bei.

Wird etwa zu viel von stickstoffhaltigen Düngern genutzt, können Pflanzen ihn nicht komplett aufnehmen. Düngemittel gelangen dann in den Boden und unterstützen dadurch den Treibhauseffekt, da das klimaschädliches Lachgas freigesetzt wird. Zudem stoßen Kühe Methangas aus. Auch Gase in der Gülle belasten das Klima. Andererseits werde in der Landwirtschaft auch viel CO2 gebunden, betonte Janze. „Das müsste bei einer fairen Betrachtung deutlicher berücksichtigt werden.“

Experte rät: Subventionen an CO2-Reduzierung koppeln

Um den Kohlendioxidausstoß zu senken, seien gesetzliche Anreize notwendig, erklärte der Branchenexperte. Subventionen sollten stärker auf langfristige Maßnahmen zur CO2-Reduzierung ausgerichtet werden – zum Beispiel auf die Bindung von Treibhausgasen durch die Renaturierung von Mooren oder die Umwandlung von Acker- in Grünland.

Boom bei Landtechnik

Das Agribusiness in Deutschland hat sich der Studie zufolge im vergangenen Jahr insgesamt robust entwickelt. Der Umsatz des Wirtschaftssektors erhöhte sich demnach um 2,1 Prozent auf rund 245 Milliarden Euro. In den einzelnen Branchen gab es allerdings deutliche Unterschiede. So legten die Erlöse der Landtechnikbranche um 13,8 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu. Dies lag auch an einer weltweit hohen Nachfrage nach umweltschonenderen Maschinen – etwa Geräten, die Düngemittel optimal auf den Feldern verteilen. Die Molkereiwirtschaft steigerte den Gesamtumsatz um 2,9 Prozent auf das Rekordniveau von rund 30 Milliarden Euro. Die Exporterlöse stiegen hier um fast 5 Prozent.

Erhebliche Einbußen in der Fleischwirtschaft

Schlechter war hingegen die Entwicklung in der Fleischwirtschaft. In dieser Branche ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Prozent auf 40,3 Milliarden Euro zurück. Die Exporte sanken um fast 11 Prozent. „Die Krise auf dem Schweinefleischmarkt und die Corona-Pandemie zeigen ihre Auswirkungen“, sagte Louisa von Plettenberg von der Universität Göttingen. Ende 2020 gab es die ersten Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland. „Die Vermarktung wurde schwieriger, und Länder wie China wollten keine Produkte mehr abnehmen.“

Verbot von Werkverträgen zeigt Wirkung

Gleichwohl nahm die Zahl der Beschäftigten in der Fleischbranche um 20 Prozent auf rund 154.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Hintergrund ist das Verbot von Werkverträgen. Es führte dazu, dass viele Beschäftigte nun direkt bei den Unternehmen des Wirtschaftszweigs angestellt sind.

In der gesamten Ernährungsindustrie – der größten Teilbranche des Agribusiness – verringerten sich die Umsatzerlöse um knapp ein Prozent auf etwa 184 Milliarden Euro. Der Anstieg der Exporte habe die Einbußen auf dem Inlandsmarkt nicht vollständig ausgleichen können, erklärten die Studienautoren.

Von Inga Schönfeldt