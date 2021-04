Hannover

Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen reagieren irritiert auf eine Anfrage des Ordnungsamtes im Landkreis Oldenburg nach Kontaktdaten von Konfirmanden. Hintergrund ist, dass die Behörde offenbar größere Familienfeiern bei Konfirmationen wittert und Kontrollen vorbereiten will. Zunächst hatte die Oldenburger „Nord-West-Zeitung“ über die Anfrage des Amtes berichtet.

Die Leiterin des Kreisordnungsamtes, Sonnhild Lindemann, bestätigt die Anfrage an „eine Reihe“ evangelischer, katholischer und freikirchlicher Kirchengemeinden im Landkreis. Außer den Konfirmationsterminen seien auch die Namen und Adressen der Konfirmanden erfragt worden.

„Haben die Aufgabe, Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren“

„Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass etliche Familien nicht bereit sind, die Corona-Verordnungen einzuhalten“, sagt Lindemann. In jüngster Zeit seien „unendlich viele Anfragen“ von Familien mit der Bitte um Ausnahmegenehmigungen für die private Feier im Anschluss an den Gottesdienst eingegangen. Doch angesichts der hohen Inzidenzzahlen seien keine Ausnahmen möglich. „Wir haben die Aufgabe, die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren.“

Die Anfrage nach den Namen und Adressen der Konfirmanden sei ausschließlich mit dem Hintergrund erfolgt, dass das Ordnungsamt im Vorfeld über den Ort von potenziell größeren Familientreffen im Zusammenhang mit der Konfirmation informiert sein wollte, sagt die Chefin des Ordnungsamtes: „Anlassunabhängige pauschale Kontrollen an diesen Adressen sind durch den Landkreis Oldenburg nicht vorgesehen.“

Dies könne jedoch im Einzelfall bedeuten, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes ungewöhnlich viele Autos vor bestimmten Adressen bei der Polizei melden, sagte Lindemann. Die könne dann gegebenenfalls eine Kontrolle vornehmen. „Wir haben gelernt, ohne Kontrolle scheint es nicht zu gehen“, betont Lindemann.

Kirchen verweisen auf Datenschutz

Die Kirchen verweisen in der Angelegenheit auf den Datenschutz. „Wir sehen derzeit weder einen Anlass noch eine rechtliche Grundlage für eine Herausgabe der Daten“, sagt der Sprecher der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Benjamin Simon-Hinkelmann. Lediglich die ohnehin bereits in den Gemeindebriefen, auf den Internetseiten der Gemeinden oder in der Tagespresse veröffentlichten Namen und das Datum der Konfirmation dürften weitergegeben werden. Keinesfalls aber die Anschriften: „Dafür benötigen die Gemeinden die schriftliche Einwilligung der Eltern.“

Vergleichbares aus Hannover nicht bekannt

Bislang scheint die Anfrage in Oldenburg ein Einzelfall zu sein. „Solche Vorfälle sind aus Hannover nicht bekannt“, sagt Insa Becker-Wook, Pressesprecherin des Stadtkirchenverbandes. Sie verweist auf die Bemühungen der Gemeinden, die Konfirmationsgottesdienste unter den geltenden Hygienebedingungen durchführen zu können. „Die Gemeinden lassen sich viel einfallen, um Konfirmationen zu ermöglichen, zum Beispiel unter freiem Himmel oder in Kleingruppen. Viele sind auch verschoben in den Sommer und teilweise bis September.“

Von Jörg Nielsen und Conrad von Meding