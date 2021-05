Hannover

Stephan Weil sitzt in der niedersächsischen SPD derzeit fester im Sattel als je zuvor. Während er als niedersächsischer Ministerpräsident im verflixten siebten Amtsjahr durchaus Anflüge von zu viel Selbstzufriedenheit vermitteln kann, wirkt er als Parteivorsitzender frisch und kämpferisch. So, als wäre Wahlkampf für ihn ein Lebenselixier.

So trat Weil auch auf dem ersten wieder real stattfindenden Parteitag in Hildesheim auf. Während der SPD-Spitzenkandidat Hubertus Heil eher eine Standardrede zum Besten gab, war bei Weil alles vorhanden, was die Genossinnen und Genossen brauchen, um andere von ihren Meinungen zu überzeugen. Mit fast 97 Prozent bekam er ein fast chinesisches Ergebnis. Und er ist alles andere als amtsmüde.

Keine Lust auf Palastrevolutionen

Parteien sind vor Wahlen stets geneigt, der Öffentlichkeit ein Bild der Geschlossenheit vorzugaukeln. Doch ist der SPD-Landesverband tatsächlich nicht zu innerparteilichem Streit aufgelegt wie noch vor Jahren. Dabei hilft, dass mögliche Nachfolgekandidaten wie etwa der acht Jahre jüngere Umweltminister Olaf Lies äußerst loyal mit dem Regierungschef zusammenarbeiten.

Nun ist innerparteiliche Geschlossenheit eine schöne Sache. Nur kümmert die Menschen im Lande mehr, welches Bild der rote Teil der rot-schwarzen Landesregierung abgibt – und das war, teils auch umständehalber, zuletzt nicht immer das allerbeste. Ob das innere Hochgefühl der niedersächsischen SPD berechtigt ist, werden zudem im September die Kommunalwahlen zeigen – zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Die steht unter keinem guten Stern.

Von Michael B. Berger