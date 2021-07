Hannover

Am Mittwoch endet ein Schuljahr in Niedersachsen, das niemand so noch einmal erleben möchte. Abstand und Distanz waren das Wichtigste, um sich vor Infektionen zu schützen. Dabei ist Schule eigentlich Nähe und Gemeinschaft. Die langen, oft einsamen Monate im Homeschooling haben gezeigt, wie wichtig eine gute Beziehung zwischen Kindern und Lehrkräften ist. Sicher: Die neuen Medien haben geholfen, auch auf die Entfernung einen engen Kontakt zu halten. Videokonferenzen mögen eine nützliche Ergänzung sein. Ein Ersatz für das echte Lernen im Klassenzimmer sind sie nicht.

Welche Lehren zieht man aus Corona?

Wenn Jugendliche sagen, sie wünschen sich, dass Schule endlich wieder so wird, wie sie vor Corona war, dann heißt das nicht, dass man die guten Dinge aus der Krise (ja, es gab welche) nicht in die Zukunft hinüberretten will. Studientage zu Hause können gerade in der Oberstufe sinnvoll sein. Fächerübergreifende Projekte, an denen man auch nach Schulschluss arbeitet, sind nachhaltiger als Klassenarbeiten über ein eng gestecktes Thema, für das man zwar viel lernt, aber wovon man wenig behält. Es heißt aber auch, dass Lernen allein zu Hause oder dauerhaft in geteilten Klassen nicht das ist, was Schülerinnen und Schüler sich wirklich wünschen. Etwas anderes wären Klassen, die von Anfang an kleiner sind.

Das soziale Miteinander leidet

Die Schulen sollen offen bleiben, und das ist gut so. Um den Infektionsschutz sicherzustellen, werden auch die Selbsttests für Kinder und Schulbeschäftigte bleiben und vermutlich deutlich ausgeweitet werden – von zweimal pro Woche auf wahrscheinlich täglich. Die Kehrseite: Zur Testpflicht gehört auch eine Aufhebung der Schulpräsenzpflicht. Doch Schüler, die monatelang nur im Homeschooling sind und allenfalls zu Klausuren in die Schulen kommen, lassen sich kaum wieder ins Klassengefüge einbinden. Lehrkräfte berichten, dass schon nach fünf Monaten Distanzlernen das soziale Miteinander eine große Baustelle ist. Teambuilding wird vermutlich auch im neuen Schuljahr erst mal Vorrang haben. Aber wer nicht da ist, kann nicht eingebunden werden in die Gemeinschaft.

Schule heißt Gemeinschaft. Wer nur zuhause lernt, bleibt da außen vor. Quelle: Matthias Balk/dpa

Keine guten Aussichten

Bei aller Freude auf die Ferien, der Ausblick auf September ist nicht allzu rosig. Denn die Schulen in Niedersachsen sind im Sommer 2021 nicht pandemiefester als ein Jahr zuvor. Und das meint die Digitaltechnik genauso wie die Gebäude. Was nützen Schülergeräte, wenn Lehrertablets mittlerweile zwar ausgeliefert, aber noch nicht eingerichtet sind, und verbindliche digitale Lerninhalten nach wie vor fehlen? Warum gibtes jetzt zwar endlich staatliche Förderprogramme für Luftfilter und Fensterventilatoren, aber immer noch keine Geräte in den Klassenzimmern?

Die großen Ferien sind für Kinder, Eltern und Lehrkräfte zum Durchatmen da. Aber Politik und Verwaltung dürfen jetzt nicht Urlaub machen, sondern müssen tun, was noch möglich ist: Damit der Start ins neue Schuljahr ein guter werden kann.

Von Saskia Döhner