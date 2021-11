Göttingen

Im Prozess um einen massiven Stalking-Fall hat das Amtsgericht Göttingen am jüngsten Verhandlungstag mehrere Polizeibeamte als Zeugen gehört. Der 38-jährige Angeklagte soll jahrelang einen heute 68 Jahre alten Mann aus Göttingen durch anonyme Anrufe, E-Mails, Verbreitung von Fotos und Videoaufnahmen sowie Warenbestellungen und Zeitschriften-Abos unter dessen Namen terrorisiert haben. Der 68-Jährige fühlte sich durch die permanenten Nachstellungen so verunsichert und bedroht, dass er sich irgendwann nicht mehr aus dem Haus traute, 17 Kilo Gewicht verlor und schließlich aufgrund seiner desolaten psychischen und körperlichen Verfassung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Ein Ermittler der Polizei hatte damals die vielen Warenbestellungen, die an die Adresse des 68-Jährigen gingen, zu seiner Dienststelle verbracht. Er habe dann die jeweiligen Firmen kontaktiert, diese hätten in allen Fällen die Pakete kostenfrei wieder zurückgenommen, berichtete der Beamte. Die Bestellungen seien so zahlreich gewesen und hätten ein derart großes Volumen gehabt, dass die Pakete nicht in die Asservatenraum passten: „Kloschüsseln, Zeitschriften – alles lag in unserem Büro.“

Die ersten Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang hatte es bereits 2014/2015 gegeben. Damals habe der Arbeitgeber des 68-Jährigen die Polizei informiert, dass in dem Geschäft in der Göttinger Innenstadt immer wieder große Mengen Pizza und Blumensträuße angeliefert wurden, die niemand bestellt hatte. Es habe sich herausgestellt, dass jemand regelmäßig Fake-Bestellungen unter dem Namen des 68-Jährigen getätigt hatte und diesem offenbar schaden wollte. Damals hätten sie die Identität des Urhebers nicht ermitteln können.

Täterwissen preisgegeben

Im Sommer 2018 erschien dann ein Geistlicher gemeinsam mit dem 38-Jährigen bei der Polizei. In dem ersten Gespräch habe der Angeklagte angegeben, dass auch Dritte an den Aktionen beteiligt gewesen seien, berichtete der Polizeibeamte. Einen Monat später habe dann eine förmliche Vernehmung stattgefunden. Diesmal habe der Angeklagte gestanden, dass er allein die Taten begangen habe. Dabei habe er auch Täterwissen preisgegeben. In einem Schreiben an die Polizei habe der Angeklagte dann auch erklärt, wie er auf den 68-Jährigen gekommen sei und beschlossen habe, diesen zu mobben.

Nach Angaben des Ermittlers wurden bei einer Durchsuchung auch Beweismittel gefunden, darunter eine Handynummer, die zu den früheren Verfahren aus den Jahren 2014/15 gepasst habe. Damit sei klar gewesen, dass der 38-Jährige für diese Stalking-Aktionen verantwortlich gewesen sei. Als Grund für die Nachstellungen habe der Angeklagte gegenüber der Polizei die mutmaßliche sexuelle Ausrichtung des 68-Jährigen angegeben. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der 38-Jährige einen Hass auf Schwule hatte. Der Angeklagte habe den 68-Jährigen für einen Homosexuellen gehalten, ohne zu wissen, ob dies zutraf. Sein Ziel sei es gewesen, dessen Ruf zu schädigen, ihn zu ärgern und öffentlich ins Lächerliche zu ziehen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Angeklagte auch zahlreiche Bilder von dem 68-Jährigen gefertigt und daraus Fotomontagen mit sexuellem Inhalt hergestellt haben. Die Bilder soll er dann im Internet und in der Nachbarschaft verbreitet haben. Dieses Verhalten habe sich bis in die jüngste Zeit fortgesetzt, sagte der Beamte. So sei bei einer neuerlichen Durchsuchung ein USB-Stick gefunden worden, auf dem sich entsprechende Bilder und Sprachnachrichten befunden hätten. Die Ermittlungen hierzu liefen noch. Er habe noch nie einen Fall gehabt, in dem jemand so kontinuierlich versucht habe, jemand anderem zu schaden, sagte der Beamte. Der Prozess wird im Dezember fortgesetzt.

Von Heidi Niemann