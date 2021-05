Hannover

Draußen vor dem Landtag protestieren Kita-Beschäftigte und Gewerkschaftsvertreter gegen das neue Kita-Gesetz, das zum 1. August in Kraft treten soll, und auch drinnen bei der Verbandsanhörung im Kultusausschuss ist die Kritik unüberhörbar. Die kommunalen Spitzenverbände, aber auch Gewerkschaften, Elternverbände und Kita-Träger sind sich einig in ihrer Ablehnung: Die Novelle käme erstens viel zu spät, nämlich erst nach 28 Jahren, bringe keine Qualitätsverbesserung und teils sogar noch Rückschritte. Noch nicht einmal das Recht auf Inklusion, wie es für Krippen und Schulen gilt, solle im Kindergarten greifen. Zudem werde den Kita-Leitungen zu wenig Arbeitszeit eingeräumt. Wegen der Kita-Beitragsfreiheit habe das Land jetzt keinen finanziellen Spielraum mehr für Qualitätsverbesserungen, sagen die Kritiker.

Besonders in der Kritik: Keine dritte Kraft geplant

Besonders moniert wird, dass das Gesetz nicht die lange geforderte dritte Kraft im Kindergarten vorsieht, wie es sie in Krippen für die unter Dreijährigen bereits gibt. Bislang kümmern sich in einer Gruppe zwei Mitarbeiter um 25 Kinder. Alexander Zimbehl vom niedersächsischen Beamtenbund betonte, dass man dringend auf eine Betreuer-Kind-Quote von 1:7,5 kommen müsse, wie es Experten etwa von der Bertelsmann-Stiftung fordern. Das Land verweist auf den Fachkräftemangel. Auf dem Markt gebe es gar nicht genügend Bewerber.

„Erzieher verdienen knapp über Sozialhilfesatz“

Das überzeugt Marco Brunotte von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege nicht. So sei bei der Einführung der dritten Kraft für Krippengruppen auch argumentiert worden, sagte er, das habe sich dann aber nicht bestätigt. Man könne nicht einfach mit dem Verweis auf den Fachkräftemangel etwas nicht ins Gesetz schreiben, was aber notwendig sei, betonte Zimbehl. Schuld am Fachkräftemangel seien auch die schlechten Rahmenbedingungen: Er berichtete von einer Erzieherin, die nach zehn Jahren Berufstätigkeit als Vollzeitkraft im Monat nur rund 1200 Euro verdiene: „Das ist knapp über dem Sozialhilfesatz.“

Im Kultusausschuss des Landtags läuft die Anhörung mit Kommunalverbänden, Beamtenbund und DGB, vor dem Landtag demonstrieren Erzieherinnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Katja Wingelewski von Verdi wies darauf hin, dass ein Viertel der Erzieher in den ersten drei bis fünf Jahren wieder abspringe. Sie forderte eine Initiative zur Rückgewinnung dieser Fachkräfte.

Kommunalverbände: Kein Geld für dritte Kraft

Die Kommunalverbände sehen derzeit keinen Spielraum, um eine dritte Kraft zu finanzieren. Marco Trips vom Städte- und Gemeindebund monierte, dass die Finanzhilfe des Landes für die Personalkosten laut neuem Gesetz nur jährlich um 1,5 Prozent steigen solle, die tatsächlichen Tarifsteigerungen aber deutlich höher ausfielen, zuletzt seien es 9 Prozent gewesen. Das Land müsse endlich zwei Drittel der Gesamtkosten für die Kitas tragen. Der Wunsch nach der dritten Kraft in Kindergartengruppen sei verständlich, dann müsse aber auch das Land das komplett finanzieren. Ein quantitativer Ausbau der Kita-Plätze gehe nur schwer einher mit einer gleichzeitigen Qualitätsverbesserung. Corona und die Schuldenbremse dürften nicht aus Ausrede für notwendige Verbesserungen angeführt werden, sagte Danny Schnur vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wer Qualität wolle, müsse investieren.

„Stufenplan nicht nur versprechen, sondern festschreiben“

Das sei gar kein neues Kita-Gesetz, kritisierte Björn Försterling von der FDP, sondern nur ein paar Blatt Papier. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte einen Stufenplan zur Einführung der dritten Kraft in Aussicht gestellt. Solange der nicht fest im Gesetz stehe, sei das Versprechen nichts wert, meinen die Kritiker. Viele Bildungsverbände zeigten sich nach der Anhörung bitter enttäuscht. Die Kritik werde von den Regierungsfraktionen nicht gehört, sagte Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung: „Die umfangreiche Gesetzesvorlage ist das bedruckte Papier nicht wert.“

Tonne wehrt sich gegen Kritik

Kultusminister Tonne (SPD) sagte zu der Kritik: „Wir sind am Anfang der parlamentarischen Befassung, nicht am Ende.“ Die Anhörung werde aufschlussreiche Erkenntnisse bringen. Den Sparvorwurf wies er klar zurück: Das Land werde bis 2023 rund 6,3 Milliarden in frühkindliche Bildung investieren. Zum heutigen Stand wäre es aber unseriös, die dritte Kraft in den Kindergartengruppen fest in das Gesetz hineinzuschreiben. Man müsse das Wünschenswerte mit dem Machbaren zusammenbringen. Nötig sei ein realistisch umsetzbarer Stufenplan zur Einführung der dritten Kraft. Daran arbeiteten die Regierungsfraktionen.

Von Saskia Döhner