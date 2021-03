Kirchen in Niedersachsen wollen an Oster-Gottesdiensten festhalten

Hannover

Die christlichen Kirchen in Niedersachsen wollen trotz der anderslautenden Bitte von Bund und Ländern an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten. „Die Freiheit der Religionsausübung ist ein hohes Gut“, schreiben die Bischöfe der evangelischen und katholischen Kirchen in einer am Dienstagabend in Hannover veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Für viele Menschen komme sie im persönlichen Erleben des Gottesdienstes und der Atmosphäre des Kirchenraumes zum Ausdruck. „Im Sinne der Eigenverantwortlichkeit der Kirchen ist es unser Ziel, im Rahmen der bisherigen Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung auch über Ostern Gottesdienste sowohl präsentisch als auch digital zu feiern.“

Kirchen verweisen auf Hygienekonzepte wie zu Weihnachten

Die niedersächsischen Bischöfe betonen in ihrer Erklärung den Stellenwert von Ostern. Das älteste und zentrale Fest der christlichen Kirchen sei für die Kultur der Gesellschaft prägend. Karfreitag und Ostern brächten die tiefgreifenden Erfahrungen menschlichen Lebens zur Sprache: „Leiden, Sterben und Tod ebenso die Hoffnung auf ein Leben, das stärker ist als der Tod, ist die christliche Botschaft.“ Sie könne Hoffnung geben und Mut machen, solidarisch zu handeln, um die Pandemie gemeinsam zu überwinden.

Die Gemeinden bereiteten seit Wochen Gottesdienste vor, in den Kirchen, im Freien und digital, hieß es. Es seien Formate geplant wie Andachten auf Treckern oder Ostergärten für das Gebet und die Meditation von Einzelnen. „Dabei ist es wie bisher und zuletzt auch an Weihnachten oberstes Ziel, alles zu tun, um Infektionen zu verhindern“, betonen die Bischöfe. Alles laufe unter detaillierten und bewährten Hygienekonzepten. „Wir legen Wert darauf, dass die Wahl der Formate und die konkrete Ausgestaltung der Gottesdienste weiter in der Eigenverantwortung der Kirchen bleibt.“

Das katholische Büro und die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen wollten im Gespräch mit der Landesregierung eine einvernehmliche Lösung suchen, heißt es in den Papier. Im Beschluss von Bund und Ländern steht: „Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen.“ Unterdessen hat sich nach Kritik der Kirchen unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von dieser Bitte distanziert.

