Hannover/Köln

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln haben weitere Details zur bundesweiten Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Kinderpornos bekanntgegeben. Niedersachsen bildete dabei neben Nordrhein-Westfalen und Bayern einen Einsatzschwerpunkt, doch bislang hielten sich die Ermittler mit Informationen bedeckt. Die Razzia mit mehr als 1000 Beamten in zehn Bundesländern war eine Folge des Kindesmissbrauchskomplexes aus Bergisch Gladbach.

„In Niedersachsen gibt es 13 Beschuldigte, darunter eine Frau“, teilte Kölns Polizeisprecher Carsten Rust auf HAZ-Anfrage mit. Passend zur Zahl der Verdächtigen wurden in Niedersachsen 13 Objekte durchsucht sowie der Zweitwohnsitz einer Person in Nordrhein-Westfalen. Auch die Region Hannover war von der Razzia betroffen: Nach Auskunft der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln wurde ein Objekt in Sehnde durchsucht, nähere Angaben machen die Ermittler aber mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen nicht.

13 Gemeinden, 13 Durchsuchungen

Außerdem durchsuchten die Einsatzkräfte Objekte in Emden, Osnabrück, Oldenburg, Helmstedt, Bovenden (Kreis Göttingen), Liebenburg (Kreis Goslar), Melle (Kreis Osnabrück), Stadland (Kreis Wesermarsch), Stadthagen (Kreis Schaumburg), Syke (Kreis Diepholz), Winsen (Kreis Harburg) und Zetel (Kreis Friesland). Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) war im Einsatz. Die bundesweite Razzia richtete sich gegen 66 Verdächtige, die Kinderpornos besessen oder verbreitet haben sollen. Der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beschäftigt die Polizei seit Oktober 2019.

Bundesweit stellten die Ermittler 2900 Speichermedien mit einem Volumen von 40 Terabyte sicher, dazu 37 Handys. Auf Niedersachsen entfallen dabei mehr als 400 Datenträger und 30 Mobiltelefone. „Sie waren alle offen“, sagte Rust. Das bedeutet: Die Polizei konnte sofort und ohne technische Hürden auf die Inhalte zugreifen. Hinzu kommen mindestens zehn Terabyte an Daten, die nun sukzessive auf kinderpornografische Inhalte überprüft werden müssen. „Die Verdächtigen waren überwiegend kooperativ, haben ausgesagt und nannten uns sogar Passwörter“, sagte Rust. Ein Beschuldigter räumte zudem bereits während der Razzia den Besitz von Kinderpornos ein.

Von Peer Hellerling