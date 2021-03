Rostock

Osterferien an der Ostsee fallen in diesem Jahr für die meisten ins Wasser. Private Inlandsreisen und Familienbesuche sollen aufgrund des Corona-Lockdowns bundesweit nicht stattfinden. Hotels und Pensionen bleiben geschlossen.

Und in Mecklenburg-Vorpommern sollen über die Oster-Feiertage, wenn überhaupt, höchstens Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer unterwegs sein. Doch es gibt Wege, wie Urlauber MV trotzdem erleben können. Wir geben fünf Tipps, wie das funktioniert.

Ostern-Ferien für den Gaumen

Regional hergestellte Produkte versüßen uns das Osterfest. Über Online-Shops kommen auch die in den Genuss, die nicht in MV wohnen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Chocohelden aus Boltenhagen zum Beispiel stellen individuelle Schokoladentafeln her, auf Wunsch auch mit Zuckereiern und -osterhasen dekoriert.

Die Brennerei Männerhobby aus Klein Kussewitz bei Rostock bringt passend zum Fest Eierliköre auf den Markt, die je nach Sorte mit Haselnuss-Kakao-Destillat oder Erdbeergeist verfeinert sind. Manufakturen, wie die von Karls Erdbeerhof in Rövershagen, steuern mit Marmeladen und Gelees Süßes zum Osterfrühstück bei.

Strandausflug per Stream

Die Wellen beobachten und sehen, was aktuell am Strand los ist? Das geht auch vom Sofa aus. Webcams machen’s möglich. Häuser, wie das Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde oder das Hotel Kölpinsee auf der Insel Usedom, schicken im Minutentakt Live-Bilder von der Küste in die ganze Welt. Auf gleichem Wege lassen sich auch andere beliebte Ausflugsziele, wie das Schweriner Schloss oder die Selliner Seebrücke auf Rügen, „besuchen“.

Ostergeschenke aus dem Meer

Wer sich oder seinen Liebsten ein Geschenk von der Ostsee ins Osternest legen möchte, muss dafür selbst den Strand absuchen. Viele kreative Köpfe von der Küste übernehmen das und gestalten aus Bernstein, Donnerkeilen, Treibholz oder Seeglas echte Schmuckstücke. Die Unikate können online bestellt werden, zum Beispiel bei Goldschmiedin Madeleine Asmus aus Rostock (asmusschmuck.de) oder der Kreativwerkstatt „Ein Tag am Meer“ in Putbus auf Rügen.

Erholsam wie ein Strandspaziergang

Wellenrauschen, sanfte Brise, salzige Luft: Kaum etwas entspannt so sehr wie ein Strandspaziergang an der Ostsee. Wer nicht an der Küste wohnt, holt sich das Erlebnis einfach nach Hause und verwandelt sein Badezimmer in eine Wellnessoase. Online bieten Plattformen, wie zum Beispiel Ruegenshop.de, Spa-Artikel wie Badekugeln mit Rügener Heilkreide oder Sanddornseifen an.

Von Antje Bernstein