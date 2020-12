Hannover

„Hätte ich dieses Video als 16-Jährige gesehen, dann hätte ich mir ein halbes Jahr Politikunterricht ersparen können“, sagt Carolin Scholz vom Landespräventionsrat. Der Youtube-Star Joseph DeChangeman (bürgerlich: Joseph Bolz) hat in Langenhagen (Region Hannover) und Hannover sein neuestes Video gedreht, das in wenigen Tagen online geht. Thema: Eine Woche ohne Demokratie. Mit von der Partie: Politikkritiker Rezo, Philosophieprofessor Jürgen Manemann von der Leibniz-Uni und andere.

Youtuber Joseph DeChangeman: Eine Woche ohne Demokratie

Der 36-jährige Youtuber Bolz hat mit mehreren Welterklär-Videos bereits Klickerfolge in Millionenhöhe erzielt. Etwa mit eine Woche ohne Sprechen oder ohne Uhr oder ohne Erdöl und Plastik. Jetzt also: ohne Demokratie. Für den aktuellen Film, der Ende dieser Woche freigeschaltet werden soll, zieht Bolz aus einer Art Lostopf täglich ein Grundrecht, auf das er fortan verzichtet.

Anzeige

Leben ohne Meinungsfreiheit

Mit Meinungsfreiheit geht es los. Soziologen würden vermutlich zu einem komplizierten Vortrag anheben, wenn sie erläutern wollten, was die Abwesenheit von Meinungsfreiheit bedeutet. Das Erfrischende aber an den Youtube-Welterklärern ist, dass sie ihre Themen lieber konkret vermitteln. Im Video verschwindet plötzlich vor Bolz der Laptop vom Tisch, denn er darf keine Kommentare im Internet veröffentlichen – für die Generation Internet ein Graus. „Im Grunde dürfte ich auch dieses Video nicht machen“, sagt Bolz, und: „Ich dürfte mich nicht negativ über die AfD äußern, ich könnte mich auf Twitter nicht mit Politikern streiten.“ Weiter geht es mit Versammlungsfreiheit, Gewaltenteilung, Geschlechtergerechtigkeit und anderen Grundrechten.

Das ist der Trailer zum Video:

Lehrerinnen und Lehrer setzen solche Youtube-Videos inzwischen gern im Unterricht ein, weil die Ansprache eine andere ist als etwa in Erklärfilmen der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Idee zum aktuellen Beitrag kommt von der lokalen Gruppierung Offene Gesellschaft Langenhagen um Carolin von Blanckenburg, die mit einem bundesweiten Bündnis Aktionen organisiert, um die Demokratie zu stärken. „Wir haben uns überlegt, wie wir auch jüngere Menschen erreichen können und ihnen den Wert unserer Demokratie vermitteln können“, sagt von Blanckenburg.

„Vorbildliches Projekt“

Vorbildlich sei das Projekt, weil es jüngeren Menschen einen leichten Zugang zu Themen verschaffe, sagt Landespräventionsrats-Mitarbeiterin Scholz. Er hat die Finanzierung des Films ebenso gefördert wie die Bürgerstiftung Langenhagen. „Unsere Grundrechte erscheinen uns völlig normal – erst durch die Abwesenheit merkt man, was fehlt“, sagt Annette von Stieglitz vom Stiftungspräsidium.

Sie haben das Videoprojekt „Eine Woche ohne Demokratie“ möglich gemacht: Kamerafrau Lea Siebler (vorn links) und Caroline von Blanckenburg (vorn rechts) sowie (hinten v. li.) Andrea Hesse (alle: Offene Gesellschaft Langenhagen), Justyna Scharlé vom Präventionsrat Langenhagen, Renate Siebler (Offene Gesellschaft), Annette von Stieglitz (Bürgerstiftung Langenhagen) und Carolin Scholz (Landespräventionsdienst). Quelle: Katrin Kutter

Der Film wurde in Langenhagen, Hannover und Köln gedreht und geschnitten von der 22-jährigen Lea Siebler, die derzeit eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert. „Eine tolle Erfahrung“ sei es gewesen, sagt sie. Am Ende, befreit von etlichen Grundrechten, sagt Youtuber Bolz: „Das Selbstexperiment macht mir leider wahnsinnig schlechte Laune.“ In Deutschland gebe es „sicher eine Menge Verbesserungsbedarf, was die Demokratie angeht“, aber ohne Grundrechte „kriege ich Zustände“. Youtuber Rezo nennt das Experiment im Film „ein dystopisches Ding“, also ein Untergangsszenario. Er wünscht sich ein Grundrecht auf Umweltschutz, Youtuberin Sarah Lee ein Grundrecht auf Wohnen.

Von Conrad von Meding