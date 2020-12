Jetzt im Livestream: Corona-Krisenstab informiert über Impf-Vorbereitung in Niedersachsen

Hannover

Die Corona-Lage in Niedersachsen und Deutschland ist weiterhin angespannt. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstagmorgen 19.538 Neuinfektionen und 731 Todesfälle. Auch eine Woche nach Beginn des Lockdowns hat die Pandemie das Leben fest im Griff. Zusätzlich bringt eine Mutation des Coronavirus neue Sorgen mit sich.

In diesen Tagen gibt es aber auch eine positive Nachricht. Gestern hat die Europäische Arzneimittel-Agentur ( EMA) die Zulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer empfohlen. Auch die EU-Kommission genehmigte am Abend die Marktzulassung. Ab dem 27. Dezember könnten demnach die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden.

Anzeige

Ab 13 Uhr Live: Krisen-Stab zur Corona-Lage in Niedersachsen

Der Krisenstab der Landesregierung in Niedersachen äußert sich am Dienstagmittag zur aktuellen Situation in Niedersachsen. Es soll dabei vor allem um den Stand der Impf-Vorbereitungen gehen. Ab 13 Uhr stellt sich die stellvertretende Leiterin, Claudia Schröder, den Fragen und Antworten der Journalisten. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz im Livestream.

Für den Impfstart erhält Niedersachsen voraussichtlich 40.000 Dosen. „Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover.

Von RND/ch