Hannover

In Niedersachsen stehen weitere Landkreise an der Schwelle zum kritischen Corona-Grenzwert von 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz). Bislang ist der Kreis Gifhorn der einzige Landkreis, der in Niedersachsen diesen Wert überschritten hat. Am Montag lag der Inzidenzwert dort laut Landesgesundheitsamt bei 259,5 (Sonntag: 258,3). Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, dass Bewohner aus Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 sich maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt aufhalten dürfen. Am Nachmittag will der Kreis Gifhorn darüber informieren, was auf die Einwohner zukommt. Die Pressekonferenz können Sie bei der HAZ im Livestream verfolgen.

Auch der Kreis Cloppenburg steuert auf die kritische 200er-Marke zu. Dort lag der Inzidenzwert am Montag bei 193,3. Die dritthöchste Inzidenz hatte der Kreis Helmstedt mit 178,5. In der Region Hannover lag der Inzidenzwert bei 163,0.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag 369 neue bestätigte Corona-Infektionen, allerdings wird am Wochenende weniger getestet. 2347 Corona-Patienten sind bislang in Niedersachsen gestorben, das sind acht mehr im Vergleich zu Sonntag.

Von Stefan Knopf