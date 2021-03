Hannover

Niedersachsens neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Regeln der jüngsten Corona-Verordnung bekräftigt und die kontrovers debattierte Ausrichtung auf die Sieben-Tage-Inzidenz verteidigt. „Der Inzidenzwert ist der wichtige Wert, weil er das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildet“, sagte Behrens am Dienstag vor Journalisten.

Wie berichtet hatten am Montagmorgen Möbelgeschäfte und das C&A-Kaufhaus in Hannovers City zunächst für eine geringe Zahl von Kunden geöffnet. Sie beriefen sich dabei auf den vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwert, der knapp unter 100 lag. Maßgeblich ist jedoch allein der vom Land Niedersachsen für die Region Hannover angegebene Wert. Am Montag lag er bei 103,9, für den Dienstag ist er mit 109,3 angegeben.

Unter anderem Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hatte die Fixierung auf den Inzidenzwert scharf kritisiert. Auch etliche andere Oberbürgermeister von niedersächsischen Städten wie Goslar und Lüneburg stimmten in die Kritik ein, ebenso der Handel.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens beharrte allerdings darauf, dass der „Inzidenzwert das Maß der Dinge“ bleibe. „Wir können verstehen, das man nicht zufrieden ist mit einer Inzidenz über 100. Aber wir sind immer noch in der Pandemiebekämpfung“, sagte Behrens.

Auf Nachfrage stellte sie klar, dass es derzeit keine Überlegungen beim Land gebe, unterhalb der Landkreis- oder Regionsebene in einzelnen Kommunen mit niedrigeren Inzidenzwerten Lockerungen zuzulassen. Wenn die Kommunen aber darüber mit der Landeregierung reden wollten, dann höre man sich das an, betonte Behrens.

