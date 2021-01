Hannover

Die Corona-Lage in Deutschland ist weiterhin angespannt. Die gemeldeten Corona-Neuinfektionen bleiben zwar auf niedrigem Niveau, allerdings sind diese Zahlen aufgrund der Feiertage kein verlässlicher Maßstab.

Deswegen haben Bund und Länder sich am Dienstag auf verschärfte Regelungen geeinigt. Der bestehende Lockdown wird bis zum 31. Januar verlängert. Darüber hinaus dürfen sich Menschen in Hotspot-Gebieten mit einer Infektionsrate von mehr als 200 Neuansteckungen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort fortbewegen.

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, zählt als Wohnort die jeweilige Stadt oder der jeweilige Ort, in dem eine Person lebt. Wer also in Hannover wohnt, dürfte sich unabhängig von seiner Adresse 15 Kilometer von der Stadt entfernen. Ausnahmen sind nur mit triftigem Grund wie Fahrt zur Arbeit oder Arztbesuche erlaubt. Einkaufen, Reisen oder Tagesausflüge zählen nicht dazu.

Niedersachsen : Wie hoch ist die Inzidenz in meinem Landkreis?

So wird der Inzidenzwert berechnet

Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen dazugekommen sind – berechnet auf 100.000 Einwohner. Bei einem Inzidenz-Wert von 40 kann man also sagen: 40 von 100.000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert.

Aktuell überschreitet in Niedersachsen kein Kreis den Wert von 200. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 168,9 in Delmenhorst (Stand: 5. Januar).

