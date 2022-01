Hannover

Die Belastungen der Kliniken sind noch überschaubar, kommt die Gesellschaft trotz steigender und riesiger Omikron-Welle gut durch die kommenden Monate? Prof. Thomas Schulz, Institutsleiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zu künftigen Szenarien in der Pandemie.

Herr Prof. Schulz, ist Omikron wirklich eine milde Variante, die zur Zuversicht berechtigt?

Derzeit sieht es ganz so aus, als würde Omikron oftmals keine schweren Symptome hervorrufen und daher weniger Probleme bereiten. Aber wir müssen Omikron dennoch genau im Auge behalten. Derzeit infizieren sich vor allem Kinder und junge Menschen bis Mitte 30. Diese Altersgruppen sind auch bei der Delta-Variante nicht so schwer erkrankt. Wir sollten uns daher nicht zu früh zurücklehnen – wenngleich Daten aus Ländern wie Frankreich und Großbritannien für berechtigte Hoffnungen sprechen.

Sie sind daher vorsichtig optimistisch?

Momentan schon, es gibt aber für den Klinikbetrieb durchaus Einschränkungen. Wenn jetzt häufiger Pflegende im ambulanten Einsatz wegen einer Infektion mit der Omikron-Variante ausfallen, wird ein Teil der so in häuslicher Umgebung betreuten Menschen ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Die Betroffenen können sich zuhause nicht allein versorgen, finden aber auch keine ambulante Hilfe mehr und landen in der Klinik – wo dann Betten etwa für Patienten mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder Knochenbrüchen blockiert werden. Das könnte überhand nehmen.

Dann ist an eine Entlastung der Kliniken nicht zu denken?

Die Belastung durch eingelieferte Corona-Infizierte wird vermutlich nicht zunehmen, schwere Verläufe sind ebenfalls rückläufig. Aber indirekt kommen trotzdem mehr Patienten und Patientinnen in die Häuser – und zwar diejenigen, die wegen einer anderen Erkrankung aufgenommen und dann beim Routinecheck positiv auf das Virus getestet werden. Zudem dürfen wir nicht vernachlässigen, dass ein vermeintlicher milderer Verlauf mit der Omikron-Variante nur auf Geimpfte zutrifft. Ältere Menschen ohne Impfschutz sind nach wie vor einem hohen Risiko ausgesetzt – das auch in die Klinik führen kann.

Steigt die Infektionsgefahr für Ältere und vulnerable Gruppen derzeit?

Da viele Jüngere im Schulkindalter sich derzeit infizieren, ist eine Übertragung auf ältere Familienmitglieder auch wahrscheinlicher. Jetzt zu sagen, Omikron ist nur halb so wild und zu betrachten wie einen Schnupfen ist daher zum jetzigen Zeitpunkt zu forsch.

Rechnen Sie mit weiteren Mutationen?

Wir sehen ja ständig Mutationen, die meisten sind wenig relevant. Aber die Sub-Variante von Omikron, BA2, kursiert bereits, es gibt auch Fälle in Hannover. Bislang wissen wir noch nicht, ob diese Variante ansteckender und schwerer ist oder ob die Vakzine dagegen helfen. Zur klinischen Einschätzung ist die Virusvariante „unter besonderer Beobachtung“. Wir müssen ein Auge auf diese Variante haben, bis es genügend Evidenz dafür gibt, dass sie sich anders verhält. In jedem Fall wird das Virus weiter mutieren, ob daraus nur harmlose Varianten hervorgehen, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es können durchaus noch sehr unangenehme Varianten auftauchen. Aber sie sind immer im Wechselspiel mit der Immunisierung zu betrachten – je besser die Immunisierungslage der Bevölkerung, desto besser ist sie geschützt vor der nächsten Mutation.

Der Impfschutz bleibt also wichtiger Bestandteil der Pandemiebekämpfung?

Je mehr Menschen geimpft sind, umso besser sind wir gewappnet für den kommenden Herbst und Winter sowie für weitere Varianten. Ich vermute, dass es im Herbst eine weitere Impfrunde geben wird – ob mit dem jetzigen oder einem adaptierten Impfstoff werden wir in den nächsten Monaten sehen müssen. Viel wird von den kommenden Wochen abhängen, wie weit die Welle in den Frühling schwappt – und ob neue Virusvarianten im Anmarsch sind. Omikron dürfte dann im Sommer weitgehend durch sein, vor allem vulnerable Personen sollten sich aber auf ein weiteres Impfangebot im Herbst einstellen – und einlassen.

Von Susanna Bauch