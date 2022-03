Herr Thümler, der Architekt für den MHH-Neubau muss nach noch nicht einmal einem Jahr gehen, Land und Region streiten über den Stadtbahnanschluss für den Neubau am Stadtfelddamm, und es gibt Kritik an zu viel Bürokratie in der Planung. Was läuft beim MHH-Neubau eigentlich schief?

Da gibt es nichts zu dramatisieren. Unser Ziel ist, dass diejenigen, die die Klinikbauten in Hannover und Göttingen nutzen, auch als Bauherren auftreten können. Deshalb haben wir eine Dachgesellschaft für den Bau der beiden Uni-Kliniken gegründet. Das hat den Vorteil, dass alle Betroffenen selbst darüber nachdenken, was in den neuen Gebäuden sinnvoll und was Luxus ist. Bei solchen Projekten muss man die Verantwortung für die Kosten und den Bau möglichst zusammenhalten, sonst läuft es wie bei der Elbphilharmonie oder beim Flughafen in Berlin völlig auseinander. Wir haben uns dazu die Berichte der Rechnungshöfe in Hamburg und Berlin-Brandenburg angeschaut und wissen, was man falsch machen kann. Zum Beispiel, wenn Politiker ins Verfahren eingreifen und das Bauprojekt deshalb aus dem Ruder läuft. Oder wenn im laufenden Bau noch etwas dazu kommt, wie in Hamburg ein zusätzlicher Konzertsaal. Dann laufen die Kosten weg. Es muss möglich sein, solche Projekte in Deutschland im Kostenrahmen fertig zu bekommen. Bei den Projekten, bei denen das nicht funktioniert hat, hat Controlling keine Rolle mehr gespielt.

Und das läuft jetzt bei der MHH anders?

Ganz genau. Bei der MHH und der Uni-Klinik in Göttingen haben wir eine Verantwortungsstruktur aufgebaut, die es bei meinem Amtsantritt nicht gab. Um Exzesse zu vermeiden, haben wir uns für die Dachgesellschaft erfahrene Partner gesucht, die zum Beispiel unter schwierigen Bedingungen das Krankenhaus in Lübeck mitgebaut haben.

Minister seit 2017 Björn Thümler ist seit 2017 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Der 51-jährige CDU-Politiker aus Berne (Landkreis Wesermarsch) zog 2003 erstmals in den Landtag ein und arbeitete sich in seiner Fraktion langsam nach oben: Sprecher, Fraktionsvize, Parlamentarischer Geschäftsführer. 2010 wurde Thümler zum CDU-Fraktionschef gewählt. Dieses Amt bekleidete der verheiratete Vater einer Tochter bis zum Wechsel ins Kabinett nach der Landtagswahl 2017. Thümler hat in Hannover und Oldenburg Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Er ist aktuell auch stellvertretender Vorsitzender im Konvent der Evangelischen Akademie Loccum.

Für die MHH sollte Architekt Andreas Fischer als Mitglied des Präsidiums das Projekt voranbringen, warum musste er jetzt gehen?

Herr Fischer ist als Präsidiumsmitglied der MHH aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Das respektieren wir. Bei großen Neubauvorhaben von öffentlicher Seite kommt es wesentlich auf die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Einhaltung von Zeitplänen der Bauvorhaben an. Dafür haben wir mit der Dachgesellschaft eine Struktur geschaffen, die dies gewährleistet.

Musste gehen: MHH-Chefplaner Andreas Fischer. Quelle: Karin Kaiser

Von außen betrachtet hat man aber den Eindruck, der Architekt, der das MHH-Projekt vorantreibt, muss gehen, und die Bürokratie verhindert, dass es weitergeht.

Der Eindruck ist falsch. Im Gesetz ist ein bestimmter Ablauf vorgesehen, den man nicht durchbrechen kann, ohne sich Fehler ankreiden zu lassen. In Göttingen gab es den Versuch, den Ablauf zu ändern – mit dem Ergebnis, dass das Verfahren vorübergehend gestoppt werden musste. Wenn man denkt, man kann einfach mal so irgendwo anfangen, muss das unweigerlich schief gehen. Dafür ist solch eine Anlage viel zu komplex und muss solide geplant werden. Man muss sich sehr genau überlegen, was will ich bauen, wie will ich bauen, was kann ich vom Bestand erhalten und wie kann ich das nutzen. Man kann nicht anfangen, einen Klinikteil irgendwo hinbauen und später feststellen, dass das eigentlich falsch war. Deshalb muss die Planung sehr detailliert sein, bevor ein Stein auf den anderen gesetzt werden kann. Und man muss den Kostenrahmen beachten. Für Hannover ist etwas mehr als eine Milliarde Euro vorgesehen, die erst einmal verbaut werden kann.

Gutes Stichwort. Das Geld wird doch nie reichen, oder?

Es wird jetzt erst einmal das Teilstück der Krankenversorgung neu gebaut. Denn das ist der Teil, der am dringlichsten ist. Für den haben wir das Sondervermögen aufgelegt. Für alles darüber hinaus wären zusätzliche Mittel nötig. Wie es nach der Krankenversorgung weitergeht, müssen wir dann sehen.

Warum kommt man in Göttingen schneller voran?

Dort gab es schon Pläne, die man aufgreifen konnte, und Göttingen hat sehr viel schneller den Masterplan abgeliefert. Das hatte hier in Hannover auch mit dem Wechsel des MHH-Präsidenten zu tun. Entscheidend ist, beide Bauprojekte sollen im Jahr 2030 abgeliefert werden.

Noch nicht viel passiert: Auf dem Areal am Stadtfelddamm haben Bauarbeiter die Kleingärten abgeräumt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was heißt abgeliefert? Dann kann ich in die neue Notaufnahme gehen und werde als Patient in einem Zimmer im Neubau untergebracht?

Genau. Und das Jahr 2030 ist auch nach wie vor realistisch erreichbar.

Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn die MMH eine Stiftung wäre? Dann wäre der Teil der Landesbürokratie weggefallen.

Ja, aber dafür hätte es dann eine andere Bürokratie gegeben. Dann hätte die Stadt bei der Bauplanung eine größere Rolle gespielt. Wenn die MHH eine Stiftung wäre, hätte das aber einige andere Vorteile. Die MHH könnte viel stärker private Drittmittel verwenden. In einem Landesbetrieb funktioniert das so gut wie gar nicht. Da hat die Uni-Klinik in Göttingen als Stiftung einen Vorteil.

Im Oktober ist Landtagswahl, werden Sie in dieser Legislaturperiode noch den Spaten zum symbolischen Baubeginn der neuen MHH in die Hand nehmen?

Bis zum Jahresende werden wir die Finanzplanung und die Bauplanung soweit fertig haben. Dann kann der Haushaltsausschuss des Landtages das erste Geld für den Bau zuweisen.

Sanierungsbedürftig: Viele Gebäude auf dem MHH-Gelände sind in die Jahre gekommen. Quelle: Google

Machen Sie noch den ersten Spatenstich?

Das werden wir sehen. Der erste Spatenstich wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr gesetzt. Es geht um solide und belastbare Planung, nicht um öffentlichkeitswirksame Spatenstiche.

Großes Thema ist die Stadtbahnanbindung des Neubaus am Stadtfelddamm. Gibt es im Streit zwischen der Landesregierung und der Region um die Finanzierung eine Annäherung?

Fakt ist, dass die Region zuständig ist. Sie kann sich dieser Rolle nicht entziehen. Aber das Land wird behilflich sein. Es hat Gespräche zwischen dem Wirtschaftsministerium, dem Finanzministerium und mir gegeben. Es wird in dieser Frage eine Lösung geben, denke ich.

Warum gibt es die bisher noch nicht?

Die Region müsste zunächst konkrete Pläne vorlegen. Und es muss auch Alternativvorschläge geben. Es wird entsprechende Briefe meines Ministeriums und des Verkehrsministeriums an Regionspräsident Steffen Krach geben. Wir sind seit 2018 mit der Region im Gespräch über die Anbindung. Und wir werden als Land konstruktiv mit der Region zusammenarbeiten – denn unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Krankenversorgung für alle Menschen leicht zugänglich zu machen.

Wie könnte eine finanzielle Lösung aussehen. Die Region schätzt für den Bau Kosten von 90 Millionen Euro, kann das aber nicht bezahlen?

Da wir die konkreten Pläne der Region noch nicht kennen, können wir auch die Kosten nicht einschätzen.

Kann man aus dem Sondervermögen Geld für den Bau der Stadtbahnstrecke nehmen?

Nein, das gibt das Gesetz über das Sondervermögen nicht her. Für den Nahverkehr gibt es andere Finanzierungsmöglichkeiten.

Im Jahr 2030 soll die neue MHH fertig sein, reichen denn jetzt knappe acht Jahre für Planung und Bau einer neuen Stadtbahnstrecke?

Ich würde sagen – ja. Ideen scheint es ja bei der Region schon zu geben. Man kann in Deutschland ausnahmsweise Planverfahren auch verkürzen.

Derzeit hat man den Eindruck, die Region und das Land haben sich im Streit um die Finanzierung des Stadtbahnanschlusses verhakt. Haben Sie mit Herrn Krach schon einmal geredet?

Wir haben jeweils unsere Handynummern, und er kann mich jederzeit anrufen. Aus seiner Zeit als Wissenschaftsstaatssekretär in Berlin wird er jedoch wissen, dass das Wissenschafts- und Kulturministerium keine Stadtbahnlinien baut.

Von Mathias Klein und Marco Seng