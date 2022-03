Liebe Herren Oberbürgermeister Klingebiel und Krogmann: Mit dem Krieg in der Ukraine und der Massenflucht vieler Menschen kommen auf die niedersächsischen Städte viele neue Herausforderungen zu. Wie sind sie darauf gerüstet?

Klingebiel: Eines vorweg: Der 24. Februar, als Putin in die 44 Millionen Einwohner starke Ukraine einmarschierte, geht als ein rabenschwarzer Tag für Europa, ja für die Weltgemeinschaft in die Geschichte ein. Er stellt alles in Schatten, was wir erlebt haben, auch in den belastenden Corona-Jahren, die unsere Verwaltungen massiv gefordert haben. Es macht uns schier fassungslos, dass eine Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg, die selbst 24 Millionen Tote zu beklagen hatte, einfach in die Ukraine einmarschiert ist, um diesen unabhängigen Staat angeblich von Nazis zu befreien.

Was bedeutet dieser Krieg und die damit verbundene Massenflucht jetzt für die großen Kommunen Niedersachsens, die Sie als Städtetag vertreten?

Krogmann: Bei diesem Punkt empfinden wir alle ähnlich. Nach dem ersten Schock haben wir uns in den Städten versammelt, nach ukrainischen Flaggen gesucht, die wir anfangs gar nicht hatten, um unsere Solidarität kundzutun. Es sind in den Städten spontane Sammelaktionen entstanden, um Flüchtlingen erste Hilfe zu leisten. Aber wir sind, um auf ihre Frage zurückzukommen, gut aufgestellt und haben viele Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016 gesammelt. Es läuft alles bereits an: Unterkünfte werden gescheckt, Anleitungen werden getätigt, wir haben in Oldenburg einen Koordinierungsrat ins Leben gerufen. Kurz gesagt: Unsere Städte stehen bereit, für das, was kommt.

Herr Klingebiel, Ihre Stadt Salzgitter, hatte im Jahr 2015 etliche Probleme mit dem Zuzug von Flüchtlingen, der auch deshalb so groß war, weil in Salzgitter noch Wohnungen zuhauf da und erschwinglich waren. Sie mussten sogar das Land um einen Art Sonderbonus bitten. Welche Lehren muss man aus der zugespitzten Lage in den Jahren 2015/2016 ziehen?

Ob die Infrastrukturen reichen für die Massen?

Klingebiel: Kurzfristig geht es erst einmal um die sofortige Hilfe für Menschen, die vor Krieg und Gewalt zu uns fliehen. Mittelfristig und auf längere Sicht ist es ganz wichtig, ein geordnetes Verfahren für die Aufnahme hinzubekommen und eine gerechte Verteilung der Kriegsflüchtlinge über das ganze Land. Wir Städte und Gemeinden helfen den Flüchtenden gerne. Wir müssen aber gleichzeitig schauen, dass unsere Infrastrukturen reichen. Dass genug Kitas da sind, dass die Betreuung gesichert ist. Das Land muss frühzeitig sichern, dass die Beschulung und auch die Betreuung der jungen Menschen aus der Ukraine auch außerhalb des Regelsystems laufen können.

Nun erlebt man in einigen osteuropäischen Staaten, die sich sonst eher abwehrend bis feindlich gegenüber Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan verhalten haben, eine außerordentliche Welle der Hilfsbereitschaft. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Klingebiel: Auch bei uns gibt es eine große Solidarität, Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur, die es übrigens zu Anfang auch gegenüber den Syrien-Flüchtlingen gegeben hat. Aber ob das dabei bleibt, hängt von vielen Fragen ab, die nicht wir entscheiden. Etwa die Frage, wie lange dauert der Krieg? Hoffentlich wird er schnell beendet. Denn viele, die sich jetzt aus der Ukraine auf den Weg ins schützende Ausland gemacht haben, wollen, wenn sie bei uns ankommen, ja nicht dauerhaft bleiben. Aber es ist doch begeisternd, dass nach 24 Monaten Corona mit Kontaktbeschränkungen und Angst vor Ansteckungen jetzt die Menschlichkeit wieder zählt.

Überall gibt es eine große Hilfsbereitschaft

Krogmann: Da kann ich mich nur anschließen. Wir erleben in Oldenburg eine überaus große, spontane Hilfsbereitschaft – bis hin zu vielen Angeboten von Unterkünften. Sogar noch etwas mehr als in den Jahren 2015 und 2016. Wir müssen im Augenblick sogar etwas bremsen, weil wir schon eine gewisse Ordnung in die Hilfsstrukturen bringen wollen. Wir müssen wissen, wer sind die Menschen, haben sie schulpflichtige Kinder und wenn ja wie viele? Denn wir müssen die Menschen betreuen, etwa auch ganz konkret Impfangebote machen und ähnliches. Jetzt ist erstmal kurzfristige Hilfe vonnöten und dann müssen wir über eine vernünftige Verteilung reden.

Wer organisiert denn die Verteilung? Die Ukrainer können mit Touristenvisum doch reisen, wohin sie wollen...

Klingebiel: Das gilt aber nur für 90 Tage. Dann können sie erst einmal eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr bekommen ohne großen bürokratischen Aufwand. Spätestens von diesem Punkt sollten wir die Aufnahme steuern. Denn die Herzlichkeit und Willkommenskultur sollten für lange Zeit erhalten bleiben und nicht über die Monate versanden. Bei Verwandtschaftsbesuchen ist es einfach. Da sollten sich die ukrainischen Flüchtlinge nur in unseren Rathäusern melden. Dann haben wir viele Privatpersonen und Vereine, die jetzt Busfahrten organisieren und Menschen aus der Ukraine zu uns holen. Die sollten die Landesaufnahmebehörde ansteuern.

Was ist, wenn der Konflikt anhält und viele Flüchtlinge länger bleiben müssen. Wären Sie, auf längere Sicht, nicht auch eine große Bereicherung für uns und unsere Wirtschaft?

Krogmann: Daran mag ich im Moment nicht denken. Sicher, wenn sie länger bleiben müssen, müssen sie auch einen Zugang zur Arbeit finden. Das ist immer sehr wichtig und war auch bei früheren Flüchtlingsbewegungen so. Aber im Augenblick wissen wir noch nicht, wie die Entwicklung verläuft.

Die nächste Herausforderung ist die Energieversorgung

Klingebiel: Im Unterschied zu den Menschen, die 2015 bis 2017 zu uns kamen, wollen von den Ukrainern die meisten möglichst rasch in ihre Heimat zurück, aus der sie vor der russischen Armee geflohen sind. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu der Flüchtlingsbewegung von 2015 bis 2017. Deshalb bleiben sie auch im Wesentlichen grenznah. Wir müssen sie dort unterstützen. Sollte der Aufenthalt bei uns in Deutschland länger dauern, müssen wir sie integrieren. Und dafür sind unkomplizierter Zugang zu Arbeit und Beschäftigung eine ganz wichtige Voraussetzung.

Zur Person Frank Klingebiel (57) wird am Mittwoch zum Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages gewählt der bisher von Ulrich Mädge (SPD) geführt worden ist. Klingebiel, ein Christdemokrat, war bisher Vizepräsident der Organisation, in der Niedersachsens große Städte versammelt sind. Der Christdemokrat ist seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter und wurde zweimal in diesem Amt bestätigt. Neuer Vizepräsident des Städtetages ist der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD), ein früherer NDR-Reporter und Landtagsabgeordneter, der 2014 erstmals die Kommunalwahl in Oldenburg gewann und 2021 in seinem Oberbürgermeisteramt bestätigt worden ist. Präsident und Vizepräsident wechseln sich turnusgemäß zur Hälfte der Wahlperiode ab.

Gut, machen wir einen Schnitt: Das zweite große Thema ist die künftige Energieversorgung, eine Frage, die sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft hat. Die Energiekosten explodieren, Gas könnte sehr knapp werden. Wie sind die Städte darauf vorbereitet? Müssen wir soziale Spannungen befürchten?

Krogmann: Nein, ich hoffe nicht. Was die Belastungen der privaten Haushalte betrifft, kann ich nur darauf verweisen, was der Bund vorhat, etwa mit Zuschüssen und Erhöhung der Pendlerpauschale. Was die Kommunen betrifft, so sind wir schon auf große Umstellungen eingestellt. Wir müssen uns auf den Weg der Klimaneutralität machen. Das wird nicht sofort geschehen, sondern vielleicht ein Jahrzehnt brauchen, aber da sind wir in den Kommunen schon gut unterwegs. Aber auch hier die Frage, wenn man alle Aufgaben zusammennimmt: Wer soll den Umbau finanzieren? Da werden wir noch viele ernste Gespräche mit der Landesregierung zu führen haben.

In der Landeshauptstadt Hannover sattelt der örtliche Energieerzeuger von Gas auf Fernwärme um – vor allem für alte Gemäuer eine gute Möglichkeit die Zimmer warm zu bekommen. Wie rüsten sich die Kommunen für die große Umstellung auf andere Energiearten?

Klingebiel: Fernwärme nutzen wir schon seit 50 Jahren in Salzgitter aus der Abwärme unseres großen Stahlwerkes. Das ist schon lange bei uns gelebte Praxis. Aber die Energiewende wird ganz entschieden davon abhängen, wie es der Industrie gelingt, sich umzustellen. Wir haben hier das zentrale Projekt „Salcos“ der Salzgitter AG, eine Abkürzung für „Salzgitter Low CO2 Steelmaking“, also Stahlproduktion ohne CO2. Das Ziel ist, dass Salzgitter-Stahlwerk bis 2033 klimaneutral zu machen. Damit können 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, das heißt, 1 Prozent der deutschen Emissionen. Das kostet Milliarden und die Erzeugung von sogenanntem grünen Stahl kann nicht einfach auf den Produktionspreis umgelegt werden, weil unser Stahlwerk dann nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Deshalb braucht es finanzielle Förderung und dabei sind wir mit Anträgen in Brüssel bislang durchgefallen. Wenn so etwas Nachhaltiges nicht gefördert wird, fällt eine Stadt wie Salzgitter, die von der Industrie abhängig ist, einfach herunter.

Krogmann: Das von Frank Klingebiel skizzierte Problem zeigt, dass wir als Duo an der Spitze des Städtetages ganz gut funktionieren. Denn hier in Oldenburg, wo sich die Stadt über eine große Fläche verteilt mit vielen Einfamilienhäusern sind die Herausforderungen ganz andere als in einer Industriestadt wie Salzgitter. Da geht es darum, Öl- oder Gaskessel in alten Häusern gegen Wärmepumpen auszutauschen und Fotovoltaik auf die Dächer zu bringen, um die energetische Unabhängigkeit zu unterstützen.

Viele Besitzer von alten Häusern werden trotz mancher Förderung finanziell überfordert sein, ihren Altbau völlig umzurüsten. Manche ungedämmte, mehr als hundert Jahre alte Häuser bekommen sie mit Wärmepumpen nicht warm – sofern sie kein Geld für die Totalsanierung haben. Das dürfte doch auch ein Problem für die Städte werden?

Krogmann: Wenn man aus technischen Gründen nicht in der Lage ist, einige Altbauten mit dem neuesten energetischen Standard zu sanieren, muss man eben bilanziell denken und die CO2-Emissionen an anderer Stelle kompensieren. Auch muss man die erheblichen Energieaufwendungen, die beim Neubau entstehen, im Blick behalten. Das macht die Arbeit unserer Räte und Verwaltungen nicht einfacher. Und für die städtischen Haushalte ist es eine enorme Herausforderung. Wir müssen deshalb zu praktikablen Lösungen kommen.

Klingebiel: Und wenn man umbauen will und dafür Hilfe vom Staat bekommen will, müssen die Programme so geschnitten sein, dass man sie auch tatsächlich unkompliziert nutzen kann. Wir haben etwa bei der Kita-Förderung und Schulförderung erlebt, dass die Programme so zugeschnitten waren, dass sie einfach nicht zeitgerecht umsetzbar waren. Da heißt es dann von Bundes- und Landesseite, dass Gelder zur Förderung nicht abgerufen werden. Das liegt allerdings an völlig unrealistischen Förderbedingungen.

Von Michael B. Berger